Vive en Mendoza y se encontró a uno de los jugadores estrella del mundial

Indudablemente se trata de uno de los jugadores de los que más se habló en el mundial 2026. Ella se lo encontró en Chile, y compartió la foto con MDZ. ¡Mirá!

Desde que se supo que venía en vuelo, el hall de arribos del Aeropuerto Arturo Merino Benítez ya respiraba clima de partido. Banderas de Colo Colo, camisetas albas y decenas de teléfonos celulares apuntaban hacia la misma puerta de desembarque esperando a uno de los jugadores "sensación" del mundial 2026.

La espera terminó cuando apareció Josimar José Évora Dias, el arquero caboverdiano que el mundo conoció como Vozinha durante el Mundial 2026. Quien fuera una de las personalidades indiscutidas del pasado mundial de fútbol 2026 sonrió, saludó con calma y, fiel a la serenidad que mostró bajo los tres palos, se tomó unos minutos para agradecer el afectuoso recibimiento de los hinchas, que corearon su nombre apenas cruzó el umbral del aeropuerto.

Acompañado por dirigentes de Colo Colo, el guardameta avanzó lentamente entre una multitud que buscaba una fotografía, un autógrafo o simplemente estrecharle la mano. El fenómeno mediático que nació en la Copa del Mundo se hizo evidente en Santiago: el arquero de Cabo Verde, convertido en una celebridad global por sus memorables actuaciones, vivió una recepción poco habitual para un refuerzo extranjero, confirmando la enorme expectativa que despertó su llegada al fútbol chileno.

Vozinha, uno de los jugadores estrella del año La caravana se trasladó luego hasta el Pullman Santiago Vitacura, donde un nuevo grupo de fanáticos volvió a darle la bienvenida. En la puerta del hotel se repitieron las muestras de afecto: cánticos, banderas y camisetas esperando un gesto del nuevo ídolo. Desde el lobby, moderno y elegante, el arquero respondió con la misma cordialidad que había exhibido en el aeropuerto, saludando a quienes habían prolongado la vigilia para verlo de cerca antes de su presentación oficial. El hotel, ubicado en el corazón de Vitacura y habitual alojamiento de delegaciones deportivas internacionales, ofreció el entorno ideal para sus primeras horas en la capital chilena.

Vozinha saludando a sus simpatizantes. Un encuentro sorpresivo Paula, lectora fiel de MDZ; es sanjuanina, pero reside hace décadas en Mendoza. De viaje en Chile, se encontró fortuitamente con Vozinha en el lobby del hotel. "Vi un revuelo y no entendíoa que pasaba. Mi marido reconoció a Vozinha al momento, y le pedí una foto, de caradura", comentó a MDZ. "Realmente me pareció muy simpático y buena onda", expresó.