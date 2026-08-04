Isabel Macedo festejó sus 51 años con un vestido de infarto

Isabel Macedo celebró sus 51 años en Salta luciendo un audaz vestido de encaje negro. ¡Mirá las fotos en la nota!

Isabel Macedo celebró sus 51 años en Salta, y desde allí la actriz compartió imágenes de su cumpleaños junto a Juan Manuel Urtubey y un grupo de amigas. Su apuesta en cuanto a su look llevó la tendencia naked con borceguíes de cuero, que le dieron un aire rockero que rompieron con la formalidad del encaje.

La actriz eligió un maxivestido estilo túnica de encaje negro con mangas largas acampanadas y un tajo extremo, que dejaba ver la piel de manera sutil pero sensual. Para completar la propuesta, sumó un culotte negro debajo y rompió la formalidad del encaje con borcegos de caña media, cordones y medias oscuras a la vista.

El maquillaje se mantuvo en tonos neutros y sobrios, con un delineado negro, máscara de pestañas, los pómulos marcados con rubor rosado y un labial mate en tono nude; y llevó el pelo suelto, con raya al medio y ondas naturales.

Isabel posó junto a unos globos de colores y junto a su pareja, Juan Manuel Urtubey, quien la acompañó con un look formal compuesto por un pantalón negro de vestir, camisa celeste, sweater beige y un reloj deportivo.