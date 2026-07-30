Isabel Macedo posó de espaldas en microbikini y encendió las redes a los 50 años
La artista deslumbró a sus dos millones de seguidores con una postal veraniega previo al lanzamiento de la nueva temporada de su tira.
En medio de una intensa agenda profesional, Isabel Macedo decidió tomarse unos días de descanso en un entorno soñado. La actriz hizo una pausa en sus actividades habituales y viajó a un destino paradisíaco para disfrutar de unas vacaciones junto a su familia.
Vacaciones en familia y con una bikini ínfima
A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de dos millones de seguidores, la artista suele mostrar detalles de su vida cotidiana, sus trabajos actorales y colaboraciones comerciales. En esta oportunidad, las publicaciones estuvieron dedicadas al tiempo compartido con sus pequeñas hijas, Isabel y Julia.
En las imágenes compartidas en la red, se la pudo ver relajada y disfrutando del calor a orillas del mar. Las postales de la playa reflejaron momentos de pura desconexión y juegos en la arena con las niñas.
Sin embargo, una foto en particular llamó la atención de sus fanáticos. La actriz se lució de espaldas a la cámara luciendo una microbikini estampada que acumuló miles de comentarios y me gusta en cuestión de minutos.
Fiel a su estilo fresco, la protagonista acompañó la imagen con un divertido texto que reflejó su buen momento personal. "Aia esha… tirando facha", escribió como descripción del posteo que se volvió tendencia.
Esta escapada familiar sirvió como recarga de energía previa a un hito fundamental en su calendario. La artista se prepara para el estreno de la tercera temporada de Margarita, el éxito de HBO que llegará a las pantallas el próximo 24 de agosto.