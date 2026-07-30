Isabel Macedo posó de espaldas en microbikini y encendió las redes a los 50 años

La artista deslumbró a sus dos millones de seguidores con una postal veraniega previo al lanzamiento de la nueva temporada de su tira.

a intérprete viajó a un destino paradisíaco para renovar energías. / Instagram @isabelmacedophotos

En medio de una intensa agenda profesional, Isabel Macedo decidió tomarse unos días de descanso en un entorno soñado. La actriz hizo una pausa en sus actividades habituales y viajó a un destino paradisíaco para disfrutar de unas vacaciones junto a su familia.

Vacaciones en familia y con una bikini ínfima A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de dos millones de seguidores, la artista suele mostrar detalles de su vida cotidiana, sus trabajos actorales y colaboraciones comerciales. En esta oportunidad, las publicaciones estuvieron dedicadas al tiempo compartido con sus pequeñas hijas, Isabel y Julia.

Isabel Macedo compartió postales de su descanso familiar a orillas del mar. Instagram @isabelmacedophoto En las imágenes compartidas en la red, se la pudo ver relajada y disfrutando del calor a orillas del mar. Las postales de la playa reflejaron momentos de pura desconexión y juegos en la arena con las niñas.

Sin embargo, una foto en particular llamó la atención de sus fanáticos. La actriz se lució de espaldas a la cámara luciendo una microbikini estampada que acumuló miles de comentarios y me gusta en cuestión de minutos.

La postal en microbikini estampada que desató cientos de comentarios elogiando a la artista. Instagram @isabelmacedophoto Fiel a su estilo fresco, la protagonista acompañó la imagen con un divertido texto que reflejó su buen momento personal. "Aia esha… tirando facha", escribió como descripción del posteo que se volvió tendencia.