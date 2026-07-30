La picante frase con la que Elina Costantini liquidó a Teresa, ex de Eduardo Costantini

La modelo se refirió en Puro Show a la disputa judicial de Eduardo Costantini con su expareja y un particular gesto llamó la atención.

Elina Costantini fue entrevistada en un móvil de Puro Show y habló sobre el conflicto entre Eduardo Costantini y su expareja.

El conflicto familiar que mantiene enfrentados a Eduardo Costantini y Teresa volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Elina Costantini se refiriera al tema durante una entrevista con Puro Show. La modelo evitó hacer comentarios sobre el proceso judicial, aunque dejó en claro su postura.

Todo ocurrió cuando el cronista le consultó por Teresa. Antes de referirse al enfrentamiento, Elina realizó una particular aclaración al mencionar a la exesposa de Eduardo Costantini. "Teresa Correa", dejó en claro, señalando el apellido de soltera de quien fue pareja del empresario.

Esto fue lo que dijo Elina Costantini en Puro Show sobre el enfrentamiento entre Eduardo Costantini y Teresa La elección de ese apellido cobró especial relevancia debido a que uno de los puntos que atraviesa la disputa judicial está relacionado precisamente con el uso del apellido Costantini. Frente a la consulta sobre el conflicto, la modelo decidió no profundizar y apeló al respeto por el proceso que se encuentra en manos de la Justicia.

"No voy a opinar porque no puedo faltarle el respeto a la Justicia. Me parece una falta de respeto hablar cuando los temas ya están encausados en la Justicia", expresó la mendocina.

La modelo apoyó a su marido. Instagram Elinacostantini. A pesar de mantenerse al margen de las cuestiones judiciales, Elina Costantini manifestó de manera contundente que acompañará las decisiones de su marido. "Quiero destacar que todo lo que Eduardo me pida siempre lo voy a acompañar. Yo velo por mi familia, que tanto soñé, y por la familia de paz y armonía que Eduardo soñó", afirmó la modelo.