Se filtró la drástica decisión de Mariana Nannis en medio de los rumores de su situación económica

Karina Iavícoli reveló en Infama la sorpresiva decisión que habría tomado Mariana Nannis y que podría cambiar su futuro.

Una interacción en redes sociales volvió a poner a Mariana Nannis en el centro de las especulaciones. La mediática podría estar analizando la posibilidad de instalarse en Italia, según contó Karina Iavícoli en Infama.

La periodista llegó a esa versión después de descubrir el perfil de Maxi Manso, un argentino que vive en Italia y que se dedica a asesorar a personas interesadas en comprar y remodelar propiedades en la zona de Lecce. Iavícoli explicó que suele mirar contenidos relacionados con reformas de viviendas y que el algoritmo la llevó hasta la cuenta del abogado.

Karina Iavícoli expuso en Infama el inesperado rastro que dejó Nannis en Instagram. Captura de pantalla Youtube América TV. "Vieron que ahora está como de moda, y está buenísimo, si vos querés comprarte una casa en algún lugar del mundo, están esas historias de que por cinco euros me compro una casa y la tenés que refaccionar e irte a vivir al lugar", explicó la panelista.

"Hay un argentino, viste cuando vos buscás, a mí me gusta mucho ver remodelaciones de casa de acá, de afuera, y el algoritmo te va llevando. Se llama Maxi Manso, le escribí, no me contestó. Argentino, abogado, y en la zona de la Puglia, en Italia, el lugar soñado, si los hay, él, cerca de Lecce, compró una casa y la hizo nueva, espectacular", relató la comunicadora.

El comentario de Mariana Nannis que la periodista enseñó en televisión. Captura de pantalla Youtube América TV. Y fue entonces cuando Iavícoli reveló: "Entonces me pongo a ver los comentarios de la gente. Él es mentor también. O sea, si nosotros quisiésemos ir a Lecce, comprar una casa, remodelarla, deberíamos asesorarnos con él. Y leo un mensaje de alguien que le pide la mentoría, ¿y quién le escribió? Porque yo lo que interpreto es que, como ella ya tiene algunas situaciones en el lugar donde estaba viviendo, tal vez se quiera ir a vivir ahí: Mariana Nannis".