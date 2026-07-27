La furiosa reacción de Diego Peretti contra Samuel L. Jackson por tratar de racista al país: "Ignorancia supina"

Diego Peretti cuestionó los dichos de Samuel L. Jackson sobre Argentina y salió al cruce de la polémica que se generó después de que el actor estadounidense calificara al país como "históricamente uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo".

El artista argentino habló del tema durante su participación en Desde el respeto, el ciclo de streaming de Vorterix. En medio de una charla sobre las repercusiones de la final del Mundial 2026 y las críticas que recibió la Selección argentina, se refirió a la publicación de Jackson y cuestionó la interpretación que hizo sobre la sociedad argentina.

Esto fue lo que dijo Diego Peretti sobre los comentarios de Samuel L. Jackson sobre Argentina Según explicó Peretti, Jackson habría llegado a esa conclusión a partir de la ausencia de jugadores negros en el seleccionado. "Agarra el celular y dice: 'Ay, no hay jugadores. Es el país más racista'", señaló el actor al describir la mirada que, según él, tuvo Jackson sobre la situación.

A partir de esa interpretación, el artista fue muy duro con la estrella de Hollywood. "Lo oís hablar a Samuel Jackson y decís: 'Claro, es de una ignorancia supina lo que está diciendo'", afirmó Diego Peretti. Para el actor argentino, el análisis dejó de lado el contexto y simplificó una discusión que se había dado en torno al fútbol.

El posteo que realizó el actor estadounidense en contra de Argentina. En ese sentido, el actor también rechazó que la Argentina pueda ser considerada un país racista por lo ocurrido. "No es un país institucionalmente racista este, ni históricamente racista", aseguró el artista y agregó que "todo queda dentro de una cancha de fútbol".