La Justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi y Wanda Nara recibió un duro revés: "Me decían loco"

Mauro Icardi compartió un posteo en sus redes sociales donde reveló el nuevo fallo de la Justicia Italiana en medio de la polémica con la conductora.

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue su curso, aunque por el momento sin grandes escándalos como en otras oportunidades. Ambos se encuentran en Italia y desde allí el futbolista celebró un nuevo fallo que claramente lo favorece a él y complica a la madre de sus hijas.

Todo tiene que ver con el litigio que se está desarrollando por el divorcio. Wanda Nara hizo un duro reclamo económico en el divorcio y la Justicia italiana decidió fallar en contra de la mediática y a favor del exfutbolista del Galatasaray.

Fue el propio Icardi el encargado de hacerlo saber mediante un posteo en redes sociales: "Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por el divorcio".

La Justicia de Italia falló a favor de Mauro Icardi Mauro Icardi confirmó el fallo a favor en medio de la guerra judicial con Wanda Nara. Instagram: @mauroicardi. "La jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución", expresó Mauro Icardi en otro párrafo.