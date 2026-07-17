Mauro Icardi sin club y otro contrato millonario para Wanda Nara: la cuantiosa cifra y de qué se trata

La conductora y empresaria firmó un acuerdo anual para convertirse en la cara principal de una plataforma de apuestas deportivas.

Wanda Nara no da puntada sin hilo cuando se trata de hacer negocios. Mientras su figura sigue siendo una de las grandes cartas fuertes de la televisión abierta, la conductora y empresaria acaba de cerrar un acuerdo comercial que, en términos económicos, supera con creces sus ingresos en la pantalla chica.

Un acuerdo millonario por doce meses La información salió a la luz en el streaming JOTAXTV, más precisamente en el ciclo Ya fue todo. Durante la emisión, detallaron los pormenores del flamante contrato que la empresaria firmó para convertirse en la cara visible de una plataforma de apuestas deportivas.

El vínculo laboral estipulado será por el plazo de un año y la cifra no pasó desapercibida en el panel: la mediática embolsará la suma de 360 mil dólares.

El dato más fuerte de la negociación que trascendió es la comparación directa con sus ingresos en el canal de las pelotas. Según precisaron en el programa, este monto por un único año de patrocinio representa una cifra ampliamente superadora frente a su arreglo con Telefe, el cual tiene una duración de dos años y es por casi la mitad de ese dinero.

Mauro Icardi sin club Mientras la conductora celebra este jugoso ingreso económico, la realidad de Mauro Icardi va por un carril totalmente distinto. En medio de las novedades millonarias de la empresaria, trascendió la información de que el delantero rosarino se quedó sin equipo tras la despedida del Galatasaray.