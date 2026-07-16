Mauro Icardi quedó afuera del Galatasaray y así fue la sentida despedida del club: "Herencia"

Se terminó la carrera de Mauro Icardi en el Galatasara y. Tras casi cuatro temporadas y convertirse en el rey indiscutido de Estambul, el delantero argentino quedó afuera del club turco, cerrando un ciclo que marcó tanto al jugador como a los hinchas.

A través de sus cuentas oficiales, la institución publicó un extenso y emotivo texto que rápidamente se volvió viral, acompañado de un video de poco más de tres minutos que repasa sus mejores momentos.

"Hoy no hablamos de despedida, sino de herencia", inició el texto. El posteo profundizó el impacto que tuvo Icardi en los fanáticos, asegurando que el hecho de que ya no vista la camiseta no cambiará en absoluto el lugar de privilegio que ocupa en sus corazones.

En una de las líneas más fuertes y sinceras, el club turco afirma que Mauro ha "conquistado el trono en el corazón de todo galatasarayl, desde los 7 hasta los 70 años".

Más allá de los innegables logros estadísticos, la institución quiso destacar el fuego sagrado del atacante. El comunicado remarca que, si bien los goles, los títulos de máximo artillero, los récords destrozados y las copas levantadas son importantes, lo que realmente hizo la diferencia fue cómo vivió la pasión por el Galatasaray y cómo logró transmitírsela a millones de personas. Además, lo reconocen abiertamente como su "querido capitán" y le otorgan el enorme mérito de haber logrado que toda una nueva generación de niños sienta un profundo orgullo al decir que son hinchas del equipo.

Para cerrar el emotivo homenaje, que ilustra su portada con la imagen de Icardi haciendo su clásico festejo del Topo Gigio de cara a una tribuna completamente enardecida, el texto sentencia que ya no es solo alguien que escribió su nombre con letras de oro, sino "un valor que vivirá para siempre entre las leyendas inolvidables" de la institución. El broche final de la publicación resume a la perfección el vínculo inquebrantable que forjaron a lo largo de estos años: "Un amor así no se olvida". Sin lugar a dudas, Mauro hace las valijas y se va de Turquía por la puerta grande.