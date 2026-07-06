¿Affaire de la China Suárez? Habló Franco Deambrosi y encendió las alarmas por las fechas con Mauro Icardi

El piloto de Turismo Carretera apuntado como el touch and go de la actriz rompió el silencio y puso fin a los rumores.

La China Suárez vuelve al centro de la polémica después de tanto tiempo. Hace unos días, un nuevo nombre salió a la luz y es Franco Deambrosi, un piloto de automovilismo que, tras ser señalado como el tercero en discordia, mantuvo un picante intercambio de mensajes con la mesa de Intrusos (América TV).

El piloto habló: "No quiero quilombos" Lejos de hacerse el desentendido ante la pregunta directa sobre si era verdad su affaire con la actriz, el corredor no esquivó la bala y confesó por chat: "Sí, es verdad, pero soy de otro palo y no quiero quilombos".

Sin embargo, el piloto usó sus redes sociales para dar su versión de los hechos. Desmarcándose totalmente de un noviazgo formal, el automovilista sentenció: "En mi vida estuve en una relación", validando así la teoría de que se trató de un romance pasajero. Además, se mostró muy molesto con las especulaciones mediáticas respecto al momento exacto en que ocurrió el encuentro. "La gente acomoda los tiempos como quiere y a su conveniencia parece", disparó Deambrosi, y concluyó su descargo afirmando: "Creo que fui bastante honesto con la historia que subí, mantuve el respeto".

Franco Deambrosi en la noche del sábado. Archivo MDZ El detalle más insólito de la jornada llegó en medio del ida y vuelta con el programa. A raíz de una foto que el piloto había subido junto a un amigo corredor, la cual generó rumores infundados en las redes sociales, Deambrosi sintió la necesidad imperiosa de atajarse. "Te aclaro que no soy gay".

Lo que más ruido hace en toda esta historia es la negativa del corredor a revelar la fecha exacta del flechazo. Según Paula Varela, el encuentro habría ocurrido durante la segunda mitad del 2024. Estas fechas estarían al límite temporal con Mauro Icardi, quien llegó a Argentina en noviembre de ese año para operarse de la rodilla, intentando una reconciliación con la actriz entre diciembre y enero.