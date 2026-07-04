Luego del escándalo: el look de la China Suárez para su salida romántica con Mauro Icardi

Después de recrear un video de su infancia, la China Suárez deslumbró con un look de cuero para una cita nocturna. No te pierdas las fotos en la nota.

La China Suárez y Mauro Icardi parecen haber dejado atrás el mal momento y compartieron un video en sus redes sociales en el que recrearon una antigua publicidad protagonizada por la actriz cuando era niña, y que fue el preludio de una salida romántica que la China documentó con un look de impronta rockera.

Horas después de aquel video, la actriz mostró el outfit que eligió para una salida junto al futbolista. La pieza central del look fueron unas botas biker de cuero negro, que combinó con una minifalda de brillos y una campera de cuero a tono. Para completar el estilismo, lució además unas medias negras translúcidas.

La elección de las botas biker como centro del look fue un gran acierto porque son un calzado que dan mucho carácter y personalidad, y que contrastó a la perfección con la delicadeza de la minifalda de brillos, creando un juego de opuestos muy efectivo.