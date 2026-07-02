La China Suárez y Mauro Icardi separados: el video que confirmaría la ruptura del año

Un repaso por las llamativas imágenes del futbolista en Nordelta y las revelaciones que sacuden al mundo del espectáculo.

La China Suárez adoptó una postura determinante tras mantener un fuerte cruce verbal con el futbolista. / Instagram @sangrejaponesa

La estabilidad en la pareja de la China Suárez y Mauro Icardi se habría interrumpido de manera abrupta. Durante la última emisión del programa Sálvese quien pueda, emitido por la pantalla de América TV, la panelista Yanina Latorre dio detalles de una profunda crisis que derivó en el distanciamiento de los protagonistas.

El video que confirma todo Como elemento de prueba de este presente complejo, en el ciclo televisivo se exhibió una filmación reciente del futbolista caminando en soledad junto a sus hijas en Nordelta mientras transportaba bolsas de compras, un comportamiento llamativo para una pareja que solía mostrarse inseparable.

La gravedad de la situación quedó expuesta al conocerse la determinación que tomó la actriz en los últimos días. Según detalló Latorre, Suárez abandonó la propiedad que compartían de forma habitual para resguardarse en una vivienda propia de gran valor económico.

“Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge”, precisó la periodista de espectáculos sobre la mudanza.