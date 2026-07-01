Wanda Nara apareció con el mismo bolso de la China Suárez y se armó revuelo en redes: ¡mirá!

Wanda Nara se fotografió con el mismo modelo que la actriz ha usado en diversas ocasiones, en medio del escándalo que las enfrenta a Mauro Icardi.

Wanda Nara se prepara para viajar al Mundial con sus hijas para alentar a la Selección Argentina en los 16avos de final, y lo hace con todo el estilo que la caracteriza. Se mostró frente al espejo de su casa con un look deportivo de lujo, que incluyó un bolso Hermès Birkin Cargo Hac 40, reversión del clásico y exclusivo bolso inspirado en Jane Birkin.

El modelo ya había sido visto en la China Suárez meses atrás, siendo esta una coincidencia que no pasó desapercibida para sus seguidores y que generó todo tipo de especulaciones. El conjunto que eligió Wanda para la ocasión constó de una musculosa negra ajustada que dejó a la vista parte de su corpiño de encaje al tono, una chaqueta blanca de Adidas con franjas negras, y un pantalón sporty a la inversa.

Completó el vestuario con unas zapatillas deportivas chunky en gris, blanco y negro y, como broche de oro, sumó su bolso Hermès Birkin Cargo Hac 40, que se caracteriza por los múltiples bolsillos delanteros de distintos tamaños. Wanda lo adquirió algunas semanas atrás e incluso grabó un unboxing para compartirlo con sus seguidores de Instagram.

La elección de este bolso, que ya había sido visto en la China Suárez en varias ocasiones, no parece ser casualidad, y muchos interpretaron esta coincidencia como un mensaje o una provocación en medio del escándalo que las involucra a ambas, aunque también podría ser simplemente una cuestión de gustos compartidos por el lujo y la exclusividad, porque el Birkin Cargo Hac 40 es uno de los modelos más codiciados de Hermès y no es raro que dos mujeres con un estilo de vida similar lo elijan.