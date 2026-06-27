Con bermudas en invierno: la foto del peculiar look de Nicole Neumann

Nicole Neumann sorprendió al desafiar el frío invernal con un outfit que incluyó bermudas de denim. ¡Mirá!

Nicole Neumann volvió a generar impacto con una nueva fórmula chic que tuvo como pieza central una prenda poco habitual para esta temporada: la bermuda de denim. Una elección arriesgada que demostró que el frío no es excusa para dejar de lado ciertas siluetas.

La modelo apostó por una paleta de tonos neutros, y posó al aire libre, junto a su auto, con una bermuda azul que combinó con una remera estampada, y agregó un cinturón negro con hebilla metálica que marcó su cintura y le dio estructura al conjunto.

Sobre esa base, sumó una chaqueta corta de inspiración militar en gris melange y con doble botonadura dorada, que elevó el look y contrastó con la informalidad de la bermuda. El calzado elegido fueron unas botas negras de cuero de caña alta, que anclaron el outfit en el invierno con total acierto.

Como detalle final, incorporó unos mitones tejidos en tono claro con pequeños bordados de colores, dándole un toque artesanal y cerrando una propuesta que tuvo mucha personalidad.