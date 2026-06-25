Tini Stoessel carísima: mirá su lujoso look deportivo en Estados Unidos

Tini Stoessel combinó prendas deportivas con un accesorio de lujo que elevó el conjunto a otro nivel. No te pierdas las fotos en la nota.

Tini Stoessel apareció en redes sociales con un look que resume a la perfección una de las tendencias más fuertes de la moda actual: el athleisure de lujo, es decir, la combinación de prendas deportivas y accesorios topísimos.

Tini eligió para esta ocasión una paleta monocromática en blanco y negro, y lució un top deportivo negro de escote pronunciado y breteles anchos. Por encima, sumó una pieza blanca de mangas largas confeccionada en tejido elástico y liviano, que llevó anudada y cruzada sobre el busto, dejando los hombros al descubierto y generando un lindo juego de volúmenes.

La superposición de prendas es uno de los recursos estilísticos más utilizados por celebridades e influencers durante las últimas temporadas, porque sirve para crear profundidad visual y jugar con diferentes texturas. Tini adoptó esta corriente con una propuesta moderna que mezcla elementos deportivos con detalles sofisticados, como la exclusiva cartera negra de Prada que llevó en el brazo, confeccionado en cuero negro de acabado brillante.

Por último, Tini le agregó a su look una vincha negra que mantuvo su cabello recogido hacia atrás, y unos pequeños aros brillantes que le dieron un toque de luz.