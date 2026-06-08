El look más jugado de Tini Stoessel estuvo en Perú: las fotos

Tini Stoessel cerró la primera parte de su gira Futttura con un vestuario que era fuego puro. Mirá las fotos en la nota.

En el cierre de la primera parte de su gira "Futttura", Tini Stoessel se presentó en Perú y dio un show con unos looks que acompañaron su performance con todo el estilo. Los dejó ver en detalle en un posteo de Instagram donde agradeció a su equipo y a los invitados que tuvo en el escenario.

En una primera imagen, la cantante deslumbró con un corpiño negro de breteles anchos y frunces en todo el talle, combinado con un minishort de cuero ajustado adornado con púas metálicas que le dieron una cuota rockera al estilismo. Se calzó, además, unas bucaneras negras con pliegues, taco cuadrado y terminación en punta, y en este caso eligió un modelo acordonado.

Para otro de los momentos del show, Tini optó por un vestuario más urbano con impronta Y2K, pero sin dejar de lado la sensualidad que la caracteriza. Llevó una remera blanca de mangas cortas que dejó a la vista parte del abdomen y una minifalda denim negra con pequeños flecos. Una vez más, llevó bucaneras, pero esta vez en un modelo de cuero negro con taco alto, tachas plateadas y sectores con relieves a rayas.

Luego lució un conjunto blanco de top sin mangas con lazos en el delantero, y una minifalda con hebillas y flecos. Esta vez las bucaneras fueron blancas, a tono con el resto del vestuario.