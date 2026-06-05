Este look de otoño tiene todo lo que está en tendencia y es re fácil de imitar

No te pierdas los detalles del look de María Vázquez en Notting Hill, que es pura inspiración para el otoño.

En las coloridas calles de Notting Hill, un barrio londinense que se volvió icónico gracias a la película de Julia Roberts y Hugh Grant, María Vázquez llevó un look urbano que contó con prendas clásicas y atemporales, perfectas para tener de inspiración durante la temporada otoño-invierno.

Para su paseo londinense, la modelo eligió un blazer oversized de cuadros en tonos verdes y marrones, y debajo llevó una remera ajustada estampada en tonos tierra, que acompañó la paleta neutra del conjunto y le dio un punto de interés visual sin romper la armonía general.

María combinó estas prendas con un jean recto de lavado clásico, una de las siluetas más elegidas del momento por su comodidad, logrando un look que es tan fácil de replicar como efectivo en su resultado. Además, llevó unas zapatillas blancas con detalles en rojo y verde, geniales para caminar durante largas horas.

En cuanto a los accesorios, María optó por una cartera de cuero marrón de gran tamaño, además de varios collares dorados que le agregaron una dosis de personalidad a un conjunto que de otra manera podría haber resultado demasiado monocromático o austero. Por último, también llevó unos anteojos de marco negro oversized, que terminaron de darle un aire intelectual al look.