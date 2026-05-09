¿María Vázquez se pasó al lado oscuro? Mirá lo que se puso

El estilo de María Vázquez dio un cambio rotundo, y abandonó lo boho y lo campestre. ¡Mirá la foto en la nota!

María Vázquez, referente indiscutida del estilo campestre y el boho chic que nos tenía acostumbrados a vestidos largos, sombreros de ala ancha y texturas naturales, decidió demostrar que también sabe moverse en otros estilos.

La influencer sorprendió al unirse sin complejos a la estética soft gothic, la versión más cotidiana, menos dramática y más urbana de la estética gótica como tal, que permite llevarla al trabajo o a una cena.

María entendió esa síntesis a la perfección y optó por encontrar una prenda que le resultara cómoda para un look digno de ciudad, sin caer sin embargo en la monotonía del negro total que a veces aterra a los no iniciados.

Así fue como lució un body de manga larga y de encaje total black, una pieza que jugaba todo el tiempo con el contraste entre el color de su piel (que asomaba por las transparencias) y el negro profundo del encaje. El body, que era ajustado y sensual pero no vulgar, fue la base sobre la cual María construyó el resto del look.

Lo combinó con un pantalón wide leg de diseño gastado, que fue el contrapunto perfecto para la delicadeza del encaje. Porque el encaje solo, en un total black de pies a cabeza, podría haber resultado demasiado empalagoso o incluso cursi pero, al sumarle ese pantalón con un lavado que parecía desgastado por el tiempo, María logró bajarle el tono a la sensualidad.