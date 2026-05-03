Prohibido para cardíacos: Pampita se pasa de la raya con este look hot

Pampita deslumbró con un audaz look de cuero que causó furor en las redes sociales. ¡Mirá las fotos!

Después de haberse llevado el Martín Fierro de la Moda a casa por Mejor Estilo en Redes, Pampita compartió un look que no dejó a nadie indiferente, y que consistió en un conjunto total black de cuero de Tucci.

Se trataba de un crop top cortito de escote recto con breteles finos, combinado con una minifalda a juego igual de ceñida, y ambas prendas tenían un detalle en relieve que marcaba la diferencia, con arabescos que dibujaban formas de llamas, casi como si el cuero se hubiera incendiado con un patrón sutil pero lleno de personalidad.

Para coronar el estilismo y dejar bien en claro que el cuero no era un detalle sino la columna vertebral del outfit, Pampita eligió unas bucaneras de cuero negro de caña alta, un calzado que se convirtió en el gran infaltable de la temporada y que acá funcionó como el broche de oro.

El beauty look acompañó con toda la actitud, luciendo el pelo recogido pero con algunos mechones sueltos y descontracturados, y un maquillaje dark en la mirada con sombras oscuras, delineado cat eye bien marcado y pestañas arqueadas hasta el infinito.