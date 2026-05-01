Zaira Nara te muestra cómo usar zapatillas con traje y acertar: la foto de su look

Zaira Nara mostró el equilibrio perfecto entre lo formal y lo casual con una fórmula fácil de recrear. No te pierdas la foto en la nota.

Zaira Nara apostó por una fórmula que hace tiempo viene ganando terreno en el street style, y que se trata de mezclar lo clásico con lo relajado, así como también lo formal con lo cotidiano. El resultado es un lenguaje estético mucho más flexible y contemporáneo.

En esta ocasión, eligió un traje en tono marrón grisáceo, compuesto por un blazer estructurado y un pantalón de corte recto. Una base que respeta las reglas de la sastrería tradicional, pero con pequeños detalles que marcan la diferencia. El escudo en el saco, por ejemplo, le dio una onda preppy y rompió con la rigidez habitual de este tipo de prendas.

Hasta ahí, todo dentro de lo esperable, pero el verdadero impacto del look llegó desde el calzado. Zaira lució unas zapatillas negras de diseño clásico con suela blanca. Una elección que descontracturó por completo el conjunto y lo llevó a un terreno mucho más versátil y actual.

Ese contraste entre lo elegante y lo casual resultó atractivo visualmente y también muy funcional. Permite adaptar el look a distintos contextos, desde reuniones laborales informales hasta salidas o jornadas largas donde la comodidad es importante, sin resignar nada de estilo.