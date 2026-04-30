Zaira Nara apostó al clásico blanco y negro con un detalle sorprendente: mirá qué es

La elección de Zaira Nara para un evento: el blanco y negro se potencia con un detalle que marca la diferencia.

La modelo Zaira Nara apostó por el blanco y negro, una fórmula que funciona desde siempre. Su última apuesta partió de lo tradicional, pero encontró el diferencial en los detalles más pequeños.

El estilismo se construyó a partir de una base sólida y elegante. Zaira eligió una pollera tubo blanca de tiro alto y la combinó con una camisa negra liviana, ligeramente abierta, que le dio un aire relajado y apenas sensual. El contraste entre ambas piezas funcionó a la perfección, como suele ocurrir con esta dupla cromática.

Como suele pasar en los looks más logrados, el verdadero impacto apareció en los accesorios. Por un lado, Zaira llevó unos stilettos blancos en punta con taco altísimo de Saint Laurent. La elección del blanco en el calzado, en lugar del negro, ya fue una primera señal de que algo se salía de lo esperado.

Pero lo que realmente rompió con lo previsible fue la cartera: Zaira incorporó una cartera de textura peluda en tono camel, un accesorio que introdujo una cuota de calidez, textura y un punto de contraste inesperado dentro de la paleta monocromática. Ese pequeño detalle cambió por completo la lectura del outfit, llevándolo de lo estrictamente formal a un terreno más relajado y con personalidad.

El resto de los complementos se mantuvieron en una línea discreta, con joyas mínimas, el pelo suelto y un maquillaje natural.