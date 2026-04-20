Zaira Nara en problemas: revelan detalles de un conflicto que podría terminar en la Justicia

Salieron a la luz testimonios que complican el presente de Zaira Nara. La fuerte denuncia que se dio a conocer en Infama y encendió todas las alarmas.

Un escándalo inesperado salpica el presente empresarial de Zaira Nara. En las últimas horas, el programa Infama sacudió el avispero al revelar una delicada situación legal que pone bajo la lupa el emprendimiento de la conductora. La advertencia fue tajante y apunta a las irregularidades que estarían sufriendo los clientes de su firma.

"Este caso es sobre Zaira Nara. Y atención porque por ahí la estamos advirtiendo de un posible quilombo judicial que puede tener", dispararon desde el panel del ciclo que se emite por América TV, anticipando un conflicto que recién comienza.

Zaira Nara 2 En Infama, revelaron detalles de la situación que involucra a la modelo. Instagram Zaira.nara.

El foco del conflicto es Albanueva, la marca de yerba mate donde la modelo tiene un rol protagónico como propietaria y figura central. El problema surgió a raíz de una agresiva campaña de marketing centrada en un accesorio que se volvió viral en plataformas digitales. "Hicieron varios posteos con un famoso mate que le encantó a todo el mundo", explicaron en el programa sobre el producto que disparó las ventas.

Sin embargo, lo que parecía un éxito comercial derivó en una ola de reclamos por pedidos que jamás fueron entregados y una llamativa falta de respuesta por parte de la empresa. "Hay varias damnificadas que han comprado ese mate y que nunca les llegó. Le han querido advertir a la cuenta de la yerba sobre lo que estaba pasando y resulta que no contestan", señalaron, situando el inicio de las irregularidades a finales de 2025.