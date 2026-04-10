Vuelve el WandaGate: quién es la actriz elegida para hacer de la China Suárez en la serie de Wanda Nara

La vida de Wanda Nara llega a la pantalla vertical con un elenco estelar y un personaje que dará que hablar.

El histórico enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez ahora llega a la pantalla en formato de serie vertical.

Las ficciones en formato vertical siguen ganando terreno en Argentina y ahora suman una propuesta basada en una historia que marcó la agenda mediática. Triángulo amoroso tomará como eje la vida sentimental de Wanda Nara y recreará, con recursos de ficción, algunos de sus episodios más resonantes.

En ese marco, uno de los aspectos que más repercusión generó es la inclusión de Eugenia "La China" Suárez como personaje dentro de la historia. Aunque no participa de manera directa, su figura estará representada en la trama bajo el nombre de Valeria y será interpretada por Débora Nishimoto, lo que suma un elemento clave a la narrativa inspirada en el universo de Wanda.

Wanda Nara serie La información fue brindada por la periodista Maru Leone. Captura de pantalla X @NaiVecchio. El elenco se completa con nombres reconocidos del espectáculo: Pachu Peña se pondrá en la piel del abogado de Maxi López, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles relevantes dentro de la historia. Según trascendió, el rodaje comenzará la próxima semana.

Además, Eugenia Guerty interpretará a la directora dentro de la ficción, en tanto que Clara Kovacic será Daniela. También se suman Lautaro Rodríguez como un falso futbolista europeo, Lucas Spadafora en el rol de Tony y Georgina Barbarossa como la abogada de Wanda.