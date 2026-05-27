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Franco Colapinto

Wanda Nara se contactó con Franco Colapinto por un motivo especial y recibió una fuerte respuesta: "Quería..."

En A la Tarde compartieron una sorpresiva información que involucra a Wanda Nara y al piloto de la escudería Alpine de Fórmula 1.

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Wanda contactó a Franco.&nbsp;

Wanda contactó a Franco. 

Foto: Instagram / @wanda_nara / @francolapinto.

Franco Colapinto está teniendo un presente personal y profesional muy positivo tras sus buenos resultados en la escudería Alpine de Fórmula 1. El argentino recibe el apoyo de su familia, su novia y de los fans que lo apoyaron desde que comenzó en la categoría.

En medio del éxito, confirmaron que Wanda Nara se contactó con Franco por un motivo especial y en A la Tarde contaron todos los detalles. Fue el panelista Santiago Sposato quien reveló la información y sorprendió a Karina Mazzocco.

La conductora de Telefe quiso convencer a Franco Colapinto para que pueda participar en un especial de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Sin embargo, y tras insistentes llamadas de ella y la producción, él decidió no aceptar.

Wanda Nara se contactó con Franco Colapinto y recibió una dura respuesta

Wanda Nara se contactó con Franco Colapinto por un motivo especial y recibió una fuerte respuesta: "Quería..."

"Wanda quería tener a un ex de la China Suárez en su programa y para que participe de alguna manera en el programa", confirmó el periodista sobre este contacto entre Wanda y Colapinto que no llegó de la mejor manera.

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Franco Colapinto rechazó una oferta de Wanda Nara.

Franco Colapinto rechazó una oferta de Wanda Nara.

Recordemos que el piloto tuvo un acercamiento con la actual pareja de Mauro Icardi y los captaron juntos saliendo de un restaurante en Madrid. Tras la viralización del clip, el deportista se alejó, ya que se generó un enorme revuelo y una fuerte polémica en redes.

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