Wanda Nara se contactó con Franco Colapinto por un motivo especial y recibió una fuerte respuesta: "Quería..."

Franco Colapinto está teniendo un presente personal y profesional muy positivo tras sus buenos resultados en la escudería Alpine de Fórmula 1. El argentino recibe el apoyo de su familia, su novia y de los fans que lo apoyaron desde que comenzó en la categoría.

En medio del éxito, confirmaron que Wanda Nara se contactó con Franco por un motivo especial y en A la Tarde contaron todos los detalles. Fue el panelista Santiago Sposato quien reveló la información y sorprendió a Karina Mazzocco.

La conductora de Telefe quiso convencer a Franco Colapinto para que pueda participar en un especial de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Sin embargo, y tras insistentes llamadas de ella y la producción, él decidió no aceptar.

"Wanda quería tener a un ex de la China Suárez en su programa y para que participe de alguna manera en el programa", confirmó el periodista sobre este contacto entre Wanda y Colapinto que no llegó de la mejor manera.

Captura de pantalla 2026-05-27 213426 Franco Colapinto rechazó una oferta de Wanda Nara. Foto: captura de video / América TV.

Recordemos que el piloto tuvo un acercamiento con la actual pareja de Mauro Icardi y los captaron juntos saliendo de un restaurante en Madrid. Tras la viralización del clip, el deportista se alejó, ya que se generó un enorme revuelo y una fuerte polémica en redes.