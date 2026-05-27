Alpine cambia de era: la cifra multimillonaria detrás del desembarco de Gucci

La confirmación del acuerdo entre Alpine y Gucci sacudió este miércoles al mundo de la Fórmula 1 . Después de varios rumores, la escudería francesa oficializó a la reconocida marca italiana como nuevo sponsor principal del equipo a partir de la temporada 2027.

Más allá del impacto visual y comercial de la alianza, la gran pregunta que comenzó a circular inmediatamente fue cuánto dinero mueve una operación de semejante magnitud.

Según estimaciones vinculadas al mercado de patrocinio de la Fórmula 1 , el contrato entre Alpine y Gucci estaría valuado entre 45 y 55 millones de dólares anuales. Se trata de cifras habituales dentro de los llamados Naming Rights, acuerdos en los que una empresa obtiene una presencia total en la identidad visual y comercial de una escudería.

El vínculo representa un salto estratégico para ambas partes. Alpine dejará atrás a BWT como sponsor principal y pasará a competir desde 2027 bajo la denominación “Gucci Racing Alpine Formula 1 Team”, mientras que la casa de moda italiana desembarcará de lleno en la máxima categoría del automovilismo con una exposición global inédita para la marca.

Un acuerdo que va mucho más allá del logo en el auto

La presencia de Gucci no se limitará únicamente a los monoplazas. El acuerdo contempla que la marca italiana tenga participación integral en la identidad visual del equipo, incluyendo los colores del auto, la indumentaria oficial de pilotos y mecánicos, campañas comerciales, activaciones digitales y experiencias VIP en cada Gran Premio.

Además, la operación posiciona a Alpine dentro del grupo de escuderías capaces de atraer acuerdos de patrocinio comparables con los de los equipos más poderosos de la categoría. Actualmente, varias estructuras líderes de la Fórmula 1 manejan contratos que rondan los 60 millones de dólares por temporada con sus principales socios comerciales.

En ese contexto, Alpine busca consolidarse como el brazo deportivo y aspiracional del Renault Group, apuntando a combinar rendimiento, diseño y expansión global en una nueva etapa que tendrá fuerte influencia de la industria del lujo y la moda.

Alpine-Gucci Alpine presentó a su nuevo socio comercial, que definirá la imagen del equipo para la temporada 2027 de la Fórmula 1. X @AlpineF1Team

Colapinto, Briatore y el nuevo proyecto de Alpine

La presentación oficial del acuerdo tuvo como protagonistas al argentino Franco Colapinto, al francés Pierre Gasly y al asesor ejecutivo Flavio Briatore, una de las figuras clave detrás de la reconstrucción deportiva del equipo.

“Gucci anuncia hoy una asociación con el equipo Alpine de Fórmula 1: la primera vez que una casa de moda de lujo actúa como socio principal de un equipo que compite en la cima del automovilismo, la Fórmula 1”, expresó la firma italiana en el comunicado oficial.

La presidenta y directora ejecutiva de Gucci, Francesca Bellettini, aseguró que “esta asociación con Alpine escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en servir como socio principal en la Fórmula 1. Eso refleja nuestra ambición para la marca y el papel que queremos que Gucci desempeñe en este escenario”.

Por su parte, Flavio Briatore destacó: “Asociarse con una prestigiosa marca del calibre de Gucci en la Fórmula 1 como socio principal del equipo Alpine es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso”.

El acuerdo llega además en un momento de crecimiento deportivo para Alpine. Luego de un complicado 2025, la escudería logró mejorar notablemente su rendimiento durante la actual temporada y se ubica quinta en el campeonato de constructores, detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, impulsada por las actuaciones de Franco Colapinto y Pierre Gasly.