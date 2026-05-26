Flavio Briatore le lanzó una potente advertencia a la F1 tras los puntos de Colapinto y Gasly en Canadá

El campeonato 2026 de la Fórmula 1 disputó el pasado fin de semana el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve de Montréal, escenario donde Kimi Antonelli volvió a dominar con claridad a bordo del Mercedes y se quedó con una nueva victoria para consolidarse al frente del campeonato.

Por otro lado, Alpine confirmó el crecimiento que había mostrado en Miami y sumó fuerte gracias al sexto puesto de Franco Colapinto y al octavo lugar de Pierre Gasly . De esta manera, la escudería francesa alcanzó las 35 unidades en el campeonato de constructores y amplió la ventaja sobre Racing Bulls, que quedó con 21 puntos.

Una vez finalizada la actividad en Canadá, Flavio Briatore destacó la capacidad de reacción del equipo tras un viernes complicado y aseguró que todavía existe un importante margen de mejora en el A526. Además, el italiano remarcó que Alpine ya trabaja pensando en el próximo desafío del calendario: el Gran Premio de Mónaco en el fin de semana del 5 al 7 de junio.

“En primer lugar, felicitaciones a todo el equipo por este resultado con el que hemos sumado 12 puntos. Ejecutamos una buena estrategia, los pilotos hicieron un excelente trabajo en pista y ahora ampliamos nuestra ventaja al quinto puesto en el Campeonato de Constructores”, lanzó en primera instancia.

“El viernes tuvimos un día complicado, pero el equipo ha trabajado duro para comprender algunos aspectos del auto y ahora conseguimos un resultado positivo para el equipo. Me alegro por Franco por su mejor resultado en la Fórmula 1, el sexto puesto, así que enhorabuena por su esfuerzo. Pierre ha remontado bien desde la decimocuarta posición en la parrilla”, continuó.

briatore colapinto El abrazo entre Flavio Briatore y Franco Colapinto después de la gran actuación de Alpine en Canadá. X @AlpineF1Team

Finalmente, Briatore lanzó una advertencia para sus competidores en la Fórmula 1: “Nos queda mucho trabajo por delante para seguir mejorando nuestra competitividad. Los pilotos siguen teniendo opiniones similares respecto del auto y podemos mejorar mucho nuestro rendimiento de cara a la próxima carrera en Mónaco”.