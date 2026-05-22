La reacción de Flavio Briatore tras el decepcionante arranque de Alpine en Montreal

El Gran Premio de Canadá comenzó de manera muy complicada para Franco Colapinto y para Alpine . En un fin de semana sprint, donde cada minuto de actividad adquiere un valor todavía mayor, el piloto argentino quedó prácticamente sin rodaje tras sufrir una falla en su monoplaza apenas iniciada la única práctica libre en Montreal.

Colapinto salió a pista en los primeros minutos de la sesión, pero rápidamente comenzó a reportar problemas de potencia en el auto. El argentino intentó regresar lentamente hacia boxes mientras el Alpine perdía rendimiento de manera evidente. Finalmente, el equipo confirmó que el inconveniente estaba relacionado con un problema eléctrico en la unidad de potencia.

A partir de allí, los mecánicos trabajaron contrarreloj dentro del box para intentar solucionar el desperfecto, aunque nunca lograron devolver el coche a pista. El resultado fue especialmente duro para Colapinto : terminó la única práctica libre del fin de semana sin registrar vueltas rápidas y con menos de cinco minutos efectivos de actividad en el Circuito Gilles Villeneuve.

Uno de los focos de atención durante la práctica estuvo puesto en Flavio Briatore . Las cámaras de la transmisión oficial mostraron la preocupaciñon del asesor ejecutivo de Alpine mientras el equipo intentaba encontrar el origen de la falla en el auto de Colapinto .

La preocupación de Briatore por el complicado arranque de Alpine en Canadá

La preocupación de Briatore por el complicado arranque de Alpine en Canadá

Las imágenes posteriores también reflejaron una conversación entre Briatore y el piloto argentino. El histórico dirigente italiano mantuvo un gesto serio y visiblemente preocupado tras una situación que inevitablemente volvió a despertar recuerdos de lo que fue una temporada 2025 muy compleja para Alpine.

La charla entre Colapinto y Briatore tras la FP1 en Canadá La charla entre Colapinto y Briatore tras la FP1 en Canadá

Alpine y el recuerdo de un 2025 para el olvido

Durante el año pasado, la escudería francesa sufrió numerosos problemas de confiabilidad, fallas mecánicas y dificultades de rendimiento que condicionaron su rendimiento en el campeonato. Por supuesto, Alpine fue el peor equipo de la temporada (y no solo por los números).

Por eso, aunque Alpine llegaba a Montreal atravesando un panorama mucho más alentador —con un arranque de temporada sólido y más puntos acumulados que en todo 2025—, el problema sufrido por Colapinto generó preocupación dentro de la estructura. Más aún porque ocurrió en un formato sprint, donde perder la única práctica libre significa afrontar el resto de la actividad con muy poca información y prácticamente sin margen de corrección.

colapito canadaá viernes Flavio Briatore reaccionó al complicado inicio de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá. X @F1

La jornada dejó además otra señal de alerta para el equipo francés. Mientras los mecánicos seguían trabajando sobre el coche del argentino, Pierre Gasly también reportó falta de potencia en su Alpine durante distintos momentos de la sesión, una coincidencia que aumentó todavía más la atención interna sobre el funcionamiento de la unidad de potencia.

Ahora, Alpine deberá trabajar rápidamente para evitar que el problema vuelva a repetirse y para intentar que Colapinto llegue en mejores condiciones a la Sprint Qualy, luego de un comienzo de fin de semana muy lejos de lo esperado en Montreal.