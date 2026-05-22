Franco Colapinto, complicado en Canadá: cuál fue la falla por la que no pudo girar en la FP1

Franco Colapinto comenzó con complicaciones el primer día de actividad del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 . El piloto argentino sufrió una falla mecánica en los primeros minutos de la única práctica libre del fin de semana en Montreal y debió regresar lentamente hacia los boxes de Alpine .

El inconveniente apareció cuando Colapinto transitaba la recta previa a la chicana final del Circuito Gilles Villeneuve. Desde la radio, el argentino reportó de inmediato el problema: "El acelerador no funciona", comunicó mientras intentaba llevar el monoplaza de regreso al pitlane aprovechando la inercia del auto.

Sin embargo, el piloto no logró completar el retorno hasta el box de Alpine y terminó detenido frente al garaje de Cadillac. Finalmente, los mecánicos pudieron recuperar el coche y empujarlo hasta el sector de trabajo de la escudería francesa para comenzar con las revisiones.

El problema que frenó a Colapinto en el arranque de la FP1 del GP de Canadá

El problema que frenó a Colapinto en el arranque de la FP1 del GP de Canadá

Pocos minutos después del incidente, Alpine difundió un comunicado oficial para explicar la situación del monoplaza de Colapinto . "El equipo está investigando un problema relacionado con la unidad de potencia (hardware) en el coche de Franco. Colapinto se encuentra fuera del auto mientras el equipo evalúa la situación, con el objetivo de que pueda volver a pista más adelante en la FP1", informó la escudería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057867145602584735&partner=&hide_thread=false UPDATE -



We’re investigating a PU related issue (electrical) on Franco’s car.



He’s is out of the car while the team assesses, with the aim to have him back on track later in FP1. https://t.co/aW4kJJZRcP — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026

Las primeras repeticiones televisivas muestran que el auto pierde potencia de manera repentina.. Aunque inicialmente surgieron especulaciones sobre un posible inconveniente hidráulico, el equipo todavía no confirmó el origen exacto de la falla.

El problema resulta especialmente delicado para Alpine por el formato sprint del fin de semana. Con una sola sesión de entrenamientos antes de la clasificación sprint, cualquier inconveniente mecánico reduce significativamente el margen de trabajo y adaptación de los pilotos.

Doble señal de alerta para la escudería francesa

La preocupación dentro de Alpine no quedó limitada al coche de Colapinto. Mientras los mecánicos trabajaban sobre el auto del argentino, Pierre Gasly también reportó inconvenientes durante la práctica libre y se quejó por falta de potencia en su monoplaza.

practica libre canadá Problemas para Franco Colapinto y Pierre Gasly en la única práctica libre del GP de Canadá. X @AlpineF1Team

La práctica libre del Gran Premio de Canadá comenzó con múltiples inconvenientes técnicos y dejó más dudas que certezas para varios equipos antes del resto de la actividad del fin de semana.