El Gran Premio de Canadá quedará grabado en la memoria de Franco Colapinto para siempre. No solo porque tuvo un manejo sublime y volvió a sumar puntos con Alpine (8 unidades) sino porque consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar en el 6° puesto .

El fin de semana no había arrancado de la mejor manera para el pilarense debido a que una falla en su A526 le impidió disputar la FP1. Ante ello, el número 43 tuvo que salir a la pista por primera vez en la Sprint Shootout y logró apañárselas al clasificar 13°.

De ahí en adelante, FC43 mostró sus mejores dotes de piloto profesional: en la Sprint terminó 9° y se quedó a nada de los puntos mientras que en la qualy se metió en la Q3 y largó desde la 10° posición . Finalmente, Franco Colapinto redondeó un fin de semana histórico en Montreal al concluir en el sexto puesto.

La tremenda sentencia de la Fórmula 1 sobre Franco Colapinto tras el 6º puesto en Canadá

Franco Colapinto GP Canadá 2026 16x9 Franco Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1 tras su 6° puesto en Canadá. @francolapinto

A partir de lo mostrado por el piloto de 22 años, la Fórmula 1, en su página oficial, lo destacó como uno de los cinco ganadores de la carrera y también apuntó contra los cinco perdedores del Gran Premio de Canadá. “El gran salto del argentino: sexto puesto, mejor resultado de su carrera y tercer GP en los puntos en las últimas cuatro fechas”, escribió el británico Lawrence Barretto, un habitual columnista y presentador en la Máxima.

A su vez, los otros pilotos destacados fueron Carlos Sainz de Williams, Lewis Hamilton de Ferrari, Max Verstappen de Red Bull y Kimi Antonelli de Mercedes, el gran ganador de la carrera en el Gilles Villeneuve. Del otro lado de la moneda, los grandes perdedores fueron George Russell de Mercedes, Charles Leclerc de Ferrari, Alex Albon de Williams, Arvid Lindblad de Racing Bulls y McLaren.