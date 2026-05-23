Colapinto se metió en la Q3 y largará en el 10° lugar en el GP de Canadá: Russell se quedó con la pole

Franco Colapinto sigue reafirmando su gran momento en Canadá y largará 10°
La clasificación comenzó muy bien para Colapinto incluso desde la Q1, ya que rápidamente registró un tiempo que le permitía ilusionarse con superar cómodamente el corte. En los últimos minutos de dicha tanda clasificatoria, mejoró aún más su registro, al girar en 1:14.466 y así meterse cómodamente en la Q2.
El gran momento de la clasificación para el argentino llegó en la Q2, ya que allí exprimió al máximo las capacidades de su Alpine y consiguió un más que destacable décimo puesto para clasificar con lo justo a la Q3.
La emoción de Colapinto al meterse en Q3 del GP de Canadá
La emoción de Colapinto al meterse en Q3 del GP de Canadá
ESPN
En la última tanda el argentino no pudo registrar un buen tiempo y quedó lejos de las primeras posiciones, aunque el décimo lugar le permitirá iniciar la carrera en puestos de puntos y afirmar su gran momento en la categoría, ya que venía de finalizar séptimo hace unas semanas en el GP de Miami y este sábado tuvo una gran actuación en la carrera sprint, donde quedó noveno y a solo un puesto de la zona de puntos.
La segunda fila estará compuesta por los pilotos de McLaren, que son el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, mientras que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) largará quinto.
Así largarán en el GP de Canadá
1- George Russell (Mercedes)
2- Kimi Antonelli (Mercedes)
3- Lando Norris (McLaren)
4- Oscar Piastri (McLaren)
5- Lewis Hamilton
6- Verstappen (Red Bull)
7- Isack Hadjar (Red Bull)
8- Charles Leclerc (Ferrari)
9- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
10- Franco Colapinto (Alpine)
11- Nico Hulkenberg (Audi)
12- Liam Lawson (Racing Bulls)
13- Gabriel Bortoleto (Audi)
14- Pierre Gasly (Alpine)
15- Carlos Sáinz Jr. (Williams)
16- Oliver Bearman (Haas)
17- Esteban Ocon (Haas)
18- Alexander Albon (Wi)
19- Fernando Alonso (Aston Martin)
20- Sergio Pérez (Cadillac)
21-Lance Stroll (Aston Martin)
22- Valtteri Bottas (Cadillac)
Fuente: NA
El minuto a minuto de Colapinto en la qualy del GP de Canadá
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23-05-2026 18:14
Así quedó la grilla de partida para el GP de Canadá
George Russell
Kimi Antonelli
Lando Norris
Oscar Piastri
Lewis Hamilton
Max Verstappen
Isack Hadjar
Charles Leclerc
Arvid Lindblad
Franco Colapinto
Nico Hulkenberg
Liam Lawson
Gabriel Bortoleto
Pierre Gasly
Carlos Sainz
Oliver Bearman
Esteban Ocon
Alexander Albon
Fernando Alonso
Sergio Pérez
Lance Stroll
Valtteri Bottas
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23-05-2026 18:02
Gran trabajo de Colapinto y Alpine: Russell se quedó con la pole position
Franco Colapinto cerró la clasificación para la carrera del domingo en el décimo lugar. George Russell se quedó con el mejor tiempo en la Q3 (1:12.578) y largará desde la pole position y será acompañado en la primera fila por Kimi Antonelli, su compañero de equipo y líder del campeonato.
Completan el top ten Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar, Charles Leclerc y Arvin Lindblad. Todos por delante del argentino que volvió a tener un muy buen sábado.
Franco Colapinto avanzó a la Q3 y sigue confirmando su gran momento en Canadá
Franco Colapinto pasó a la Q3 y largará dentro del top 10 en la carrera del domingo. Con su tiempo de 1:13.857 le alcanzó para clasificar 10° y avanzar a la última tanda. Por su parte, Pierre Gasly quedó eliminado y saldrá 14°.
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23-05-2026 17:39
Colapinto se mete décimo, pero está complicado
Colapinto mejora su registro pero quedó al borde de la eliminación en la Q2.
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23-05-2026 17:30
Buen tiempo de Colapinto en la Q2
En su primer giro rápido en la Q2, Franco Colapinto marcó un gran tiempo de 1:14.045 y por el momento se ubica 5° por lo que está adentro de la Q3.
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23-05-2026 17:25
Arranca la Q2 con Colapinto por delante de todos en la caravana
El argentino sale con gomas blandas nuevas y con toda la pista limpia para intentar meterse otra vez en la Q3. Tiene que mejorar lo hecho en la Q1 porque todo se complicó demasiado luego de una primera vuelta impecable.
El francés encontró el auto y se mete en zona de Q2 por delante de Colapinto, que todavía sigue adentro.
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23-05-2026 17:11
Los Mercedes pisaron el acelerador
Primero Russell estableció el mejor tiempo, pero enseguida Antonelli metió una vuelta terrible para quedar arriba de todos. Hadjar se coló entre los dos. Colapinto sigue en boxes a la espera de una segunda vuelta rápida.
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23-05-2026 17:07
Tiempazo de Franco Colapinto en su primera vuelta rápida en la Q1
El piloto argentino salió con todo y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1.14.727 con las gomas blandas. El pilarense volvió a boxes para hacer ajustes, pero lo que hizo fue muy bueno porque se mantiene cómodo en el top ten.
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23-05-2026 17:06
Colapinto y un pequeño susto previo a salir a la pista