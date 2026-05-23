Colapinto se metió en la Q3 y largará en el 10° lugar en el GP de Canadá: Russell se quedó con la pole

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) protagonizó una gran clasificación y consiguió el décimo lugar para la largada en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Canadá .

La pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), que este sábado al mediodía había ganado la carrera sprint .

La clasificación comenzó muy bien para Colapinto incluso desde la Q1, ya que rápidamente registró un tiempo que le permitía ilusionarse con superar cómodamente el corte. En los últimos minutos de dicha tanda clasificatoria, mejoró aún más su registro, al girar en 1:14.466 y así meterse cómodamente en la Q2.

El gran momento de la clasificación para el argentino llegó en la Q2, ya que allí exprimió al máximo las capacidades de su Alpine y consiguió un más que destacable décimo puesto para clasificar con lo justo a la Q3.

La emoción de Colapinto al meterse en Q3 del GP de Canadá La emoción de Colapinto al meterse en Q3 del GP de Canadá ESPN

En la última tanda el argentino no pudo registrar un buen tiempo y quedó lejos de las primeras posiciones, aunque el décimo lugar le permitirá iniciar la carrera en puestos de puntos y afirmar su gran momento en la categoría, ya que venía de finalizar séptimo hace unas semanas en el GP de Miami y este sábado tuvo una gran actuación en la carrera sprint, donde quedó noveno y a solo un puesto de la zona de puntos.

George Russell se quedó con la pole position

En lo que respecta a las primeras posiciones, Russell voló en la última vuelta cuando el cronómetro ya estaba en cero para registrar un tiempazo de 1:12,578 y así sacarle solo 68 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli. Ambos pilotos tuvieron una fuerte disputa en la carrera sprint de este sábado al mediodía, por lo que se espera una tremenda batalla entre ambos desde la primera curva.

La segunda fila estará compuesta por los pilotos de McLaren, que son el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, mientras que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) largará quinto.

Así largarán en el GP de Canadá

1- George Russell (Mercedes)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Lewis Hamilton

6- Verstappen (Red Bull)

7- Isack Hadjar (Red Bull)

8- Charles Leclerc (Ferrari)

9- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10- Franco Colapinto (Alpine)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Liam Lawson (Racing Bulls)

13- Gabriel Bortoleto (Audi)

14- Pierre Gasly (Alpine)

15- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

16- Oliver Bearman (Haas)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Alexander Albon (Wi)

19- Fernando Alonso (Aston Martin)

20- Sergio Pérez (Cadillac)

21-Lance Stroll (Aston Martin)

22- Valtteri Bottas (Cadillac)

Fuente: NA

El minuto a minuto de Colapinto en la qualy del GP de Canadá

Live Blog Post Así quedó la grilla de partida para el GP de Canadá George Russell Kimi Antonelli Lando Norris Oscar Piastri Lewis Hamilton Max Verstappen Isack Hadjar Charles Leclerc Arvid Lindblad Franco Colapinto Nico Hulkenberg Liam Lawson Gabriel Bortoleto Pierre Gasly Carlos Sainz Oliver Bearman Esteban Ocon Alexander Albon Fernando Alonso Sergio Pérez Lance Stroll Valtteri Bottas

Live Blog Post Gran trabajo de Colapinto y Alpine: Russell se quedó con la pole position Franco Colapinto cerró la clasificación para la carrera del domingo en el décimo lugar. George Russell se quedó con el mejor tiempo en la Q3 (1:12.578) y largará desde la pole position y será acompañado en la primera fila por Kimi Antonelli, su compañero de equipo y líder del campeonato. Completan el top ten Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar, Charles Leclerc y Arvin Lindblad. Todos por delante del argentino que volvió a tener un muy buen sábado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2058293261605712321&partner=&hide_thread=false ANOTHER TOP TEN GREAT WORK FRANCO! pic.twitter.com/UogU4D06LU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 23, 2026

Live Blog Post Buen tiempo de Franco Colapinto en su primera vuelta rápida en la Q3 En su primer giro rápido en la Q3, Colapinto marcó un tiempo de 1:13.697 que lo posicionó en el 8° lugar por encima de Hadjar y Russell, quien no marcó tiempo.

Live Blog Post La emoción de Franco Colapinto al meterse en la Q3 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2058288678691070101&partner=&hide_thread=false ¡LA EMOCIÓN DE FRANCO!El momento del ida y vuelta de Colapinto con su equipo después de meterse en la Q3 del #CanadianGP.Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/N2e1m84oID — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 23, 2026

Live Blog Post Los eliminados en la Q2 Hulkenberg

Lawson

Bortoleto

Gasly

Sainz

Bearman Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2058287432538132612&partner=&hide_thread=false ELIMINATED IN Q2 HulkenbergLawsonBortoletoGaslySainzBearman#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/czl8aAX1T5 — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Live Blog Post Franco Colapinto avanzó a la Q3 y sigue confirmando su gran momento en Canadá Franco Colapinto pasó a la Q3 y largará dentro del top 10 en la carrera del domingo. Con su tiempo de 1:13.857 le alcanzó para clasificar 10° y avanzar a la última tanda. Por su parte, Pierre Gasly quedó eliminado y saldrá 14°.

Live Blog Post Colapinto se mete décimo, pero está complicado Colapinto mejora su registro pero quedó al borde de la eliminación en la Q2.

Live Blog Post Buen tiempo de Colapinto en la Q2 En su primer giro rápido en la Q2, Franco Colapinto marcó un gran tiempo de 1:14.045 y por el momento se ubica 5° por lo que está adentro de la Q3.

Live Blog Post Arranca la Q2 con Colapinto por delante de todos en la caravana El argentino sale con gomas blandas nuevas y con toda la pista limpia para intentar meterse otra vez en la Q3. Tiene que mejorar lo hecho en la Q1 porque todo se complicó demasiado luego de una primera vuelta impecable.

Live Blog Post Los eliminados en la Q1 Esteban Ocon

Alexander Albon

Fernando Alonso

Sergio Pérez

Valtteri Bottas

Lance Stroll Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2058282287402262632&partner=&hide_thread=false ELIMINATED IN Q1 Ocon AlbonAlonsoPerezStrollBottas#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/MN3jHrfEeo — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Live Blog Post Colapinto mejoró su tiempo y se metió en la Q2 El pilarense volvió a mejorar su tiempo y con un giro rápido de 1:14.466 se aseguró meterse en la Q2. Por su parte, Pierre Gasly avanzó con lo justo a la Q2. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2058282303768437217&partner=&hide_thread=false Q1 Through to Q2 Was a close one towards the end with Pierre hitting an animal on track. Franco also touch and go. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 23, 2026

Live Blog Post Gran vuelta de Gasly que supera a Colapinto El francés encontró el auto y se mete en zona de Q2 por delante de Colapinto, que todavía sigue adentro.

Live Blog Post Los Mercedes pisaron el acelerador Primero Russell estableció el mejor tiempo, pero enseguida Antonelli metió una vuelta terrible para quedar arriba de todos. Hadjar se coló entre los dos. Colapinto sigue en boxes a la espera de una segunda vuelta rápida.

Live Blog Post Tiempazo de Franco Colapinto en su primera vuelta rápida en la Q1 El piloto argentino salió con todo y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1.14.727 con las gomas blandas. El pilarense volvió a boxes para hacer ajustes, pero lo que hizo fue muy bueno porque se mantiene cómodo en el top ten.