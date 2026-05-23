La emoción de Franco Colapinto al meterse en Q3 por segunda vez consecutiva en la Fórmula 1

Al igual que en Miami, Franco Colapinto volvió a clasificarse entre los diez mejores y explotó de alegría junto a su ingeniero de Alpine por radio.

Franco Colapinto clasificó a Q3 y largará desde el décimo puesto en el GP de Canadá.

Franco Colapinto volvió a regalar una imagen que ilusiona a todos los argentinos en la Fórmula 1. Después de una enorme clasificación en el Gran Premio de Canadá, el piloto de Alpine F1 Team estalló de felicidad cuando su ingeniero le confirmó por radio que había logrado pasar a la Q3.

La reacción de Colapinto rápidamente se viralizó en redes sociales. El argentino no pudo contener la emoción después de otra gran actuación en Montreal y celebró junto al equipo uno de los mejores sábados desde su llegada definitiva a la máxima categoría.

La grilla de largada del GP de Canadá Embed Grid, set You don't want to miss tomorrow's Canadian Grand Prix! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/eiCndCE4mL — Formula 1 (@F1) May 23, 2026 El piloto bonaerense cerró una clasificación brillante en el circuito Gilles Villeneuve y largará 10° este domingo en el Gran Premio de Canadá. De esta manera, volvió a meterse entre los diez mejores de la grilla y confirmó el gran momento que atraviesa junto a Alpine.

Franco Colapinto volvió a meterse en la Q3 y explotó de felicidad La emoción de Colapinto al meterse en Q3 del GP de Canadá La emoción de Colapinto al meterse en Q3 del GP de Canadá ESPN

Durante toda la jornada, Colapinto mostró un ritmo competitivo y fue creciendo sesión tras sesión. Ya desde la Q1 había dado señales positivas y terminó sellando su pase a la Q3 con una vuelta que desató la alegría total en el box de la escudería francesa.