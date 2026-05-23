La felicidad de Franco Colapinto al clasificar en el 10° lugar para el GP de Canadá: "Es muy meritorio"

Franco Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1 . Luego de un complicado viernes en donde no pudo disputar la FP1 por una falla mecánica y clasificó 13° para la Sprint , el pilarense de 22 años mejoró su gran performance este sábado en la qualy del Gran Premio de Canadá .

El piloto de Alpine logró meterse en la Q3 y con un tiempo de 1:13.697 se ubicó dentro en el 10° lugar, en la sesión que definió la grilla para la carrera del domingo a las 17:00 (hora de Argentina).

Tras concluir la prueba de clasificación y de festejar junto a los ingenieros de la escudería francesa, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios. Allí hizo un gran análisis de su performance y se mostró satisfecho por el resultado obtenido.

"Haber hecho una qualy tan sólida es muy meritorio. Dimos un paso atrás en la clasificación, pero estamos más sólido en carrera, creo, así que espero tener un buen domingo", comenzó el pilarense.

La felicidad de Franco Colapinto tras clasificar en el 10° lugar para el GP de Canadá X @SC_ESPN

"Fue muy duro no haber hecho la prácitica ayer y se hizo muy duro. Este es un circuito de confianza. Estoy contento por el resultado, contento por mu actuación... Pero en general fue un gran día. Muy feliz con mi performance. Estoy contento con el esfuerzo del equipo", cerró Colapinto tras su gran sábado en Montreal.