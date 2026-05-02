Por qué Franco Colapinto fue señalado como uno de los "perdedores" de la Sprint en Miami

Franco Colapinto largó desde el octavo puesto en la Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 , tras una sólida clasificación, pero una exigente maniobra en el inicio de la competencia condicionó su carrera: no pudo remontar y terminó décimo.

El piloto argentino se vio involucrado en un roce con Max Verstappen en los primeros metros, una maniobra que lo dejó sin margen para sostenerse dentro de la zona de puntuación.

Así fue la largada de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Miami

Así fue la largada de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Miami

A partir de ese inicio, su carrera quedó condicionada: fue superado por su compañero Pierre Gasly y ya no logró recuperar terreno suficiente en una Sprint que se le volvió cuesta arriba desde el arranque.

En el artículo “ Ganadores y perdedores del Gran Premio de Miami de la F1 de 2026 ”, el medio especializado The Race incluyó a Colapinto dentro del grupo de los “perdedores”, aunque con una aclaración central: su situación fue “circunstancial”.

Según ese análisis, el argentino perdió la oportunidad de sumar puntos más por cómo se dio la acción en la largada que por errores propios. Incluso, el planteo es que exigirle mayor prudencia sería injusto, en una maniobra en la que quedó involucrado con autos en paralelo.

largada La maniobra con Verstappen y Hamilton terminó condicionando la Sprint de Franco Colapinto. X @F1

Un resultado condicionado

El mismo artículo remarca que ese escenario inicial terminó siendo determinante, en una situación donde “tres en paralelo” no suele tener resolución favorable. A partir de allí, su ritmo no fue destacado, aunque se menciona la posibilidad de daños y sus propias quejas por falta de agarre trasero.

“Fue una lástima que no pudiera seguir a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, hasta la meta, pero el adelantamiento del Red Bull de Isack Hadjar al final fue prácticamente irrelevante dada la diferencia entre los coches. Había hecho un buen trabajo manteniendo a raya a Hadjar durante la mayor parte de la carrera”, señalan.