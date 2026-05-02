La respuesta sin filtro de Franco Colapinto al "no era lo que esperábamos" de Alpine

El cierre de la carrera sprint del Gran Premio de Miami dejó un clima de evidente decepción en Alpine , reflejado en la comunicación entre Franco Colapinto y su ingeniero. El décimo puesto final terminó siendo un resultado por debajo de lo esperado, condicionado por lo ocurrido en el inicio de la prueba .

Así fue la largada de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Miami

Así fue la largada de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Miami

Desde el box, Stuart Barlow realizó una evaluación inmediata y señaló que la largada jugó un papel clave en el desarrollo de la prueba. La intensa disputa entre Lewis Hamilton y Max Verstappen alteró el orden inicial y terminó afectando el planteo del equipo en pista.

En paralelo, el equipo también registró el resultado de Pierre Gasly, quien finalizó en la octava posición, como parte del balance general de la escudería tras la prueba.

Lejos de suavizar el análisis, Colapinto describió un escenario complejo durante toda la competencia. El argentino remarcó que nunca logró sentirse cómodo con el comportamiento del monoplaza, especialmente por la inestabilidad en la parte trasera.

La falta de adherencia fue un problema constante, que se tradujo en pérdidas de control en distintos sectores del circuito. A eso se sumó una respuesta imprecisa del acelerador, un factor que afectó su confianza y ritmo de carrera. Su conclusión fue tajante: “Realmente mal”.

colapinto miami1 Pese a terminar décimo, Franco Colapinto no quedó para nada conforme con el rendimiento del auto en la Sprint. X @AlpineF1Team

La frustración de Franco Colapinto tras la Sprint

El diálogo posterior a la bandera a cuadros dejó al descubierto tanto el análisis del equipo como el malestar del piloto. Barlow fue directo: “Bandera a cuadros. Okay, amigo, no era lo que esperábamos. No nos ayudó ese arranque, con Hamilton y Verstappen peleando. Pierre terminó P8”.

Colapinto respondió en la misma línea, sin matices: “No tengo grip en la parte trasera. Me deslizo en todas partes, no puedo sentir del todo el acelerador. Realmente mal, realmente mal”.

La comunicación entre Franco Colapinto y Stuart Barlow tras la Sprint en Miami La comunicación entre Franco Colapinto y Stuart Barlow tras la Sprint en Miami

*Video: Carburando

Ajustes antes de la clasificación

Con la Sprint ya en el pasado, Alpine comenzó a enfocarse en lo inmediato. El ingeniero en pista de Franco adelantó que el equipo cuenta con varios puntos a revisar y posibles modificaciones para intentar revertir la situación.

“Okay, amigo, creo que tenemos un par de cosas de las que hablar antes de la clasificación que deberíamos probar, y después deberíamos intentarlas”, expresó Barlow, marcando el camino a seguir en busca de una mejora que permita cambiar la tendencia en el resto del fin de semana.