La bronca de Colapinto por el toque con Verstappen que lo perjudicó en la Sprint de Miami: "Me condicionó"

Luego de un viernes más que positivo para Alpine y Franco Colapinto , la jornada del sábado no tuvo el arranque esperado para el pilarense de 22 años. Tras largar octavo en la Sprint del Gran Premio de Miami , un toque con Max Verstappen en la largada provocó que perdiera la posición con Pierre Gasly y cayera hasta el 9° lugar.

Finalmente, a falta de dos vueltas para el final, Isack Hadjar lo adelantó con una gran maniobra y así el argentino terminó la carrera a 19 vueltas en el Autódromo Internacional de Miami en el 10° puesto. A pesar de que fue un buen resultado, el número 43 se quedó a las puertas de sumar su segundo punto en lo que va del año (fue 10° en el GP de China).

Y según el propio Franco Colapinto , el toque en la largada con el tetracampeón del mundo de la Fórmula 1 fue lo que le hizo perder dos puestos y además, con la pista caliente y el aire sucio detrás de Gasly, fue difícil avanzar: “Me condicionó (el toque con Verstappen ), porque me hizo perder dos puestos y después, con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo dos segundos detrás de Pierre (Gasly), se calientan mucho más las gomas. Es una pena: creo que sin ese toque podría haber sumado, pero yendo atrás se hace más complicado", comenzó.

"Patiné mucho de la parte de atrás, con muy poco grip, sobrecalentando mucho las gomas traseras. Con ese alerón viejo creo que me afecta no tener los puntos de carga que tiene Gasly, porque voy patinando más. Y al ser una pista tan limitante en la parte trasera, con tanta degradación, tener menos carga atrás es lo que más me perjudica", agregó.

La bronca de Colapinto por el toque con Verstappen que lo perjudicó en la Sprint de Miami Colapinto declaraciones IG @SC_ESPN

"Obviamente ayer fue una buena qualy con esos puntos de carga menos que tengo, pero en carrera se nota un poco más por el sobrecalentamiento”, concluyó FC43.

Así continua la acción de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami

Tras la Sprint en Miami, la actividad continuará este sábado con la clasificación para la carrera principal, que se disputará desde las 17. La prueba del domingo, a 57 vueltas, también se largará a las 17.