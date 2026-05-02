La maniobra de Hadjar que dejó a Colapinto sin el noveno puesto en la Sprint

El piloto argentino, Franco Colapinto, perdió una posición en el tramo final de la carrera corta tras un adelantamiento en pista.

El piloto argentino de Alpine cayó al décimo puesto luego de ser superado por Hadjar.

Franco Colapinto, piloto de Alpine, terminó décimo en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tras perder la posición en el tramo final frente a Isack Hadjar, en una acción que definió su resultado en la competencia luego de haber caído al noveno lugar en el arranque.

colapinto hadjar1 Franco Colapinto perdió el mano a mano con Hadjar en el final de la Sprint.

Desde esa posición, el argentino se mantuvo en el grupo medio sin cambios relevantes en su ubicación durante el desarrollo de la Sprint, en una carrera condicionada desde los primeros metros.

El sobrepaso de Isack Hadjar en la parte final En las últimas vueltas (17 de 19), Hadjar logró superar a Colapinto en una maniobra por fuera en la curva 4, lo que lo relegó al décimo puesto definitivo.

Colapinto pierde el noveno lugar ante Hadjar en el cierre de la Sprint de Miami Colapinto pierde el noveno lugar ante Hadjar en el cierre de la Sprint de Miami