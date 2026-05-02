La maniobra de Hadjar que dejó a Colapinto sin el noveno puesto en la Sprint
El piloto argentino, Franco Colapinto, perdió una posición en el tramo final de la carrera corta tras un adelantamiento en pista.
Franco Colapinto, piloto de Alpine, terminó décimo en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tras perder la posición en el tramo final frente a Isack Hadjar, en una acción que definió su resultado en la competencia luego de haber caído al noveno lugar en el arranque.
Desde esa posición, el argentino se mantuvo en el grupo medio sin cambios relevantes en su ubicación durante el desarrollo de la Sprint, en una carrera condicionada desde los primeros metros.
El sobrepaso de Isack Hadjar en la parte final
En las últimas vueltas (17 de 19), Hadjar logró superar a Colapinto en una maniobra por fuera en la curva 4, lo que lo relegó al décimo puesto definitivo.
La Sprint del Gran Premio de Miami tuvo como ganador a Lando Norris (McLaren), seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc en el podio. Colapinto cerró la competencia sin poder ingresar a la zona de puntos (suman los primeros ocho).