Video: así fue el toque de Verstappen a Colapinto tras la largada de la Sprint en Miami
En la carrera corta de Miami se registró un contacto entre el piloto neerlandés y Franco Colapinto en los primeros metros.
Franco Colapinto, que partía desde el octavo lugar en la Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, perdió una posición en los primeros metros de competencia y cayó al noveno puesto tras un arranque muy disputado.
El piloto argentino quedó envuelto en una intensa batalla en el inicio de la carrera corta, en la que también participaron Lewis Hamilton y Max Verstappen, en un contexto de máxima tensión en la primera curva y metros iniciales.
El momento del toque a Franco Colapinto
Las imágenes de la salida muestran el instante exacto del incidente: Verstappen y Hamilton tuvieron un leve toque en el inicio de la Sprint y, en esa misma acción, el piloto neerlandés también terminó impactando con el auto de Colapinto.
Ell argentino perdió una posición en la grilla y quedó ubicado en el noveno puesto -justo por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly- y fuera de la zona de puntos (suman los primeros ocho.