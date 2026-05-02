Franco Colapinto terminó 10° en la Sprint del GP de Miami y se quedó a las puertas de volver a sumar puntos

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó décimo en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y quedó muy cerca de sumar puntos nuevamente en la categoría reina del automovilismo.
El triunfo quedó en manos del británico y actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), mientras que el podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
Franco Colapinto terminó 10° en la Sprint de Miami y no pudo sumar puntos
Colapinto inició la carrera con la ilusión al máximo, ya que largó octavo gracias a la gran clasificación que tuvo este viernes. Sin embargo, en la primera curva quiso pelearle la posición al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari), aunque perdió mucho tiempo en dicha batalla y fue superado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien lo hizo caer al noveno lugar.
Pese a que mantuvo un ritmo muy constante casi sin cometer errores durante toda la carrera, Colapinto no se pudo acercar nunca a Gasly e incluso fue superado en la decimoséptima vuelta por el francés Isack Hadjar (Red Bull), por lo que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.
La gran maniobra de Hadjar para adelantar a Colapinto
Colapinto pierde el noveno lugar ante Hadjar en el cierre de la Sprint de Miami
Colapinto pierde el noveno lugar ante Hadjar en el cierre de la Sprint de Miami
Pese a no haber sumado puntos, Colapinto tuvo una gran actuación y se ilusiona de cara a la clasificación para la carrera principal, que será a las 17 (hora de Argentina).
En lo que respecta a las primeras posiciones, Norris lideró de principio a fin, mientras que el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) tuvo una actuación para el olvido debido a que largó segundo, pero perdió dos posiciones en la largada y luego de la carrera recibió una penalización de cinco segundos, por lo que terminó sexto.
La sorpresa de la carrera fue Gasly, que largó décimo y tras una gran largada escaló al octavo lugar para mantener dicha posición para así sumar un punto.
— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 2, 2026
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02-05-2026 13:32
Lando Norris ganó la Sprint de Miami y volvió a darle una alegría a McLaren
El campeón del mundo volvió a triunfar luego de un comienzo de temporada complicado. Tras una fenomenal largada, el británico mantuvo la primera posición y se quedó con la victoria en la Sprint de Miami. Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio.
No hay cambios en los primeros puestos y todo sigue igual en Miami
Los del frente se mantienen sin sobresaltos, después del adelantamiento de Verstappen. Norris, Piastri y Leclerc, al podio. Colapinto sigue noveno, a 3 segundos de su compañero Gasly, que así se llevará un punto nuevamente.
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02-05-2026 13:17
Colapinto, a cuatro décimas de Gasly en la última vuelta
El argentino no puede recortarle a su compañero de equipo, que en el octavo lugar está sumando el último punto de la Sprint Race.
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02-05-2026 13:07
Franco Colapinto perdió un lugar en la largada: se ubica 9°
El piloto argentino perdio una posición con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien lo superó en la primera curva y se metió en el 8° puesto.