Franco Colapinto terminó 10° en la Sprint del GP de Miami y se quedó a las puertas de volver a sumar puntos

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) terminó décimo en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y quedó muy cerca de sumar puntos nuevamente en la categoría reina del automovilismo.

El triunfo quedó en manos del británico y actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), mientras que el podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Colapinto inició la carrera con la ilusión al máximo, ya que largó octavo gracias a la gran clasificación que tuvo este viernes. Sin embargo, en la primera curva quiso pelearle la posición al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari), aunque perdió mucho tiempo en dicha batalla y fue superado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien lo hizo caer al noveno lugar.

Pese a que mantuvo un ritmo muy constante casi sin cometer errores durante toda la carrera, Colapinto no se pudo acercar nunca a Gasly e incluso fue superado en la decimoséptima vuelta por el francés Isack Hadjar (Red Bull), por lo que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.

La gran maniobra de Hadjar para adelantar a Colapinto

Colapinto pierde el noveno lugar ante Hadjar en el cierre de la Sprint de Miami Colapinto pierde el noveno lugar ante Hadjar en el cierre de la Sprint de Miami

Pese a no haber sumado puntos, Colapinto tuvo una gran actuación y se ilusiona de cara a la clasificación para la carrera principal, que será a las 17 (hora de Argentina).

En lo que respecta a las primeras posiciones, Norris lideró de principio a fin, mientras que el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) tuvo una actuación para el olvido debido a que largó segundo, pero perdió dos posiciones en la largada y luego de la carrera recibió una penalización de cinco segundos, por lo que terminó sexto.

La sorpresa de la carrera fue Gasly, que largó décimo y tras una gran largada escaló al octavo lugar para mantener dicha posición para así sumar un punto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2050619124158435767&partner=&hide_thread=false Our first point of this #MiamiGP weekend pic.twitter.com/ehzkltAHdQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 2, 2026

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera sprint del GP de Miami

1- Lando Norris (McLaren)

2- Oscar Piastri (McLaren)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- George Russell (Mercedes)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6- Kimi Antonelli (Mercedes)

7- Lewis Hamilton (Ferrari)

8- Pierre Gasly (Alpine)

El minuto a minuto de Colapinto en la Sprint de Miami

Live Blog Post Franco Colapinto fue 10° y se quedó a las puertas de volver a sumar puntos Colapinto perdió dos posiciones durante las 19 vueltas y finalizó la Sprint en Miami en el 9° lugar. Por su parte, Pierre Gasly fue 8° y sumó otro punto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2050617089480618355&partner=&hide_thread=false P10 today. Unfortunate to miss out on some points, but superb drive regardless pic.twitter.com/KoUr0Ix9jV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 2, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2050615451944620218&partner=&hide_thread=false LOVE to see it. Another point gained in today’s #MiamiGP Sprint pic.twitter.com/d65R0314rV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 2, 2026

Live Blog Post Lando Norris ganó la Sprint de Miami y volvió a darle una alegría a McLaren El campeón del mundo volvió a triunfar luego de un comienzo de temporada complicado. Tras una fenomenal largada, el británico mantuvo la primera posición y se quedó con la victoria en la Sprint de Miami. Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050614850326241293&partner=&hide_thread=false NORRIS DOMINATES TO WIN THE #F1SPRINT IN MIAMI The reigning World Champion leads home a McLaren 1-2 #F1 #MiamiGP @Gatorade pic.twitter.com/8CNaTuU703 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Live Blog Post Gran batalla entre Colapinto y Hadjar en el final de la Sprint Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050615883203014751&partner=&hide_thread=false FRANCO AGUANTÓ PERO NO PUDO MANTENER LA POSICIÓN... A pocas vueltas del final, Hadjar lo superó a Colapinto y le arrebató el 9° lugar de la Sprint.



#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/m6r45nRICR — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

Live Blog Post No hay cambios en los primeros puestos y todo sigue igual en Miami Los del frente se mantienen sin sobresaltos, después del adelantamiento de Verstappen. Norris, Piastri y Leclerc, al podio. Colapinto sigue noveno, a 3 segundos de su compañero Gasly, que así se llevará un punto nuevamente.

Live Blog Post Colapinto, a cuatro décimas de Gasly en la última vuelta El argentino no puede recortarle a su compañero de equipo, que en el octavo lugar está sumando el último punto de la Sprint Race.

Live Blog Post Franco Colapinto perdió un lugar en la largada: se ubica 9° El piloto argentino perdio una posición con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien lo superó en la primera curva y se metió en el 8° puesto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2050607931792495002&partner=&hide_thread=false As we see out the first lap, Pierre makes up two positions. Unlucky for Franco who gets slightly squeezed and loses a position. Still in a good place to capitalise! Pierre - P8Franco - P9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 2, 2026

Live Blog Post Excelente largada de Lando Norris y Oscar Piastri Los dos pilotos de McLaren toman ventaja en la punta, con Norris en el 1° lugar. Por su parte, Charles Leclerc lo pasó a Antonelli y se ubica 3°. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050608405660815538&partner=&hide_thread=false Norris retains the race lead, but Piastri moves up into P2 with Leclerc not far behind! Here's how the start of the Sprint unfolded! #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/owpsuu1KDc — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050326425689804838&partner=&hide_thread=false The results are in from Sprint Qualifying...



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la Sprint de Miami

Live Blog Post 13:00 Comienza la Sprint Franco Colapinto larga octavo en la carrera sprint del Gran Premio de Miami.