Hulkenberg abandonó la Sprint de Miami antes de la largada: qué pasó

El piloto alemán no pudo tomar la salida en la carrera corta del GP de Miami tras un incidente en su monoplaza en la previa.

El auto de Hulkenberg sufrió un incendio antes del inicio de la Sprint.

La carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 perdió a uno de sus participantes antes incluso de la largada. El monoplaza de Nico Hulkenberg sufrió un incendio durante las vueltas de formación en la grilla, lo que obligó al piloto alemán a abandonar la competencia.

El incidente se produjo en la previa del inicio de la carrera corta del sábado por la mañana, dejando al piloto de Audi fuera de la Sprint antes de tomar la salida.

Problemas para Nico Hulkenberg en la previa de la carrera Audi había superado el corte de la SQ1 en la jornada del viernes con sus dos pilotos, tanto Hulkenberg como Gabriel Bortoleto. El alemán había quedado 12º en la clasificación, apenas por detrás de su compañero brasileño, tras una sesión complicada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050601002294821107&partner=&hide_thread=false Nico Hulkenberg's Audi has come to a fiery halt at Turn 17 on the way to the Sprint grid!



He is out of the car and ok #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/rus1yJfvrM — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Con el abandono confirmado, Oliver Bearman y Carlos Sainz tendrán pista libre en la salida, ya que partían inmediatamente detrás del piloto alemán.