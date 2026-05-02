La peña de Franco Colapinto: quiénes la integran y cómo sumarse

La peña de seguidores del piloto argentino Franco Colapinto surgió en 2024 y creció rápidamente hasta convertirse en un fenómeno social que combina automovilismo, encuentros y pasión colectiva. José María Garavano, expiloto y socio fundador, relató en MDZ Radio cómo se gestó este espacio que hoy reúne a cientos de fanáticos.

30-04-2026 - MC - JOSÉ MARÍA GARAVANO – EX PILOTO DE TC PISTA - SOCIO FUNDADOR DE LA PEÑA DE COLAPINTO.mp3

“¿Qué es la peña? ¿Cómo nació? Bueno, como ya se habrán dado cuenta, yo soy muy amigo, socio de Aníbal, el papá de Franco”, explicó Garavano en MDZ Club. En ese vínculo cercano se encuentra el germen de la iniciativa: “La historia de Franco la vi antes de que se subiera por primera vez a un karting”.

El recuerdo se remonta a la infancia del piloto: “Franco, en sus vacaciones del cole, iba al taller que teníamos con Aníbal, que teníamos un equipo de TC, a quedarse a trabajar, a aprender”. Incluso evocó una imagen puntual: “Hay una foto chiquita… tendría ocho años… lavando motores”. Y agregó: “Era esa edad, muy muy muy fanático”.

El punto de inflexión llegó con su desembarco en la Fórmula 1 en 2024: “Cuando sale todo esto… organizamos con un grupito para ir a Las Vegas”. A partir de ese viaje, el grupo tomó forma: “Cuando venimos de ese viaje ahí empezamos a comer y ahí no sé cómo salió que fue la Peña de Franco”.

De reuniones informales a una comunidad en expansión

El crecimiento fue inmediato y, según Garavano, inesperado: “Empezamos a hinchar las pelotas por las redes… hicimos un Instagram de la Peña y el Instagram de la Peña no lo podíamos manejar”. La demanda obligó a organizarse: “Tuvimos que poner unas chicas para que se encarguen… y empezamos a ser cada vez más masivos”. El fenómeno escaló rápidamente: “Había 18 mil y pico… y nos fuimos de ahí y ya había 21”.

El interés también se reflejó en la convocatoria presencial: “Había cupos limitados de 120 personas, 130, y teníamos mensajes de más de 400 personas”. Frente a ese crecimiento, Garavano proyecta ampliar el formato: “Quiero hacer la Peña… con cuero, con chancho asado… ese sueño es mío”.

Desde Miami, donde se disputa una nueva fecha de Fórmula 1, describió la dimensión actual del grupo: “Somos un montón acá, conocidos… se va haciendo la mesa cada vez más grande”. Incluso señaló que organizó encuentros para decenas de personas: “Tengo una reserva para 40 personas… todos queremos juntarnos”.

La peña, nacida entre amigos vinculados al automovilismo, se consolidó así como un espacio de pertenencia que acompaña el ascenso de Colapinto y canaliza la pasión de sus seguidores dentro y fuera de las pistas.