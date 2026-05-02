Alpine confirmó el romance de Franco Colapinto con Maia Reficco con un video del primer beso en público
Mientras Franco Colapinto encara el GP de Miami con un panorama alentador, Alpine blanqueó su relación amorosa con Maia Reficco.
Franco Colapinto arrancó de la mejor manera posible el GP de Miami este viernes con una clasificación histórica para la Sprint de este sábado. Y mientras se prepara para un fin de semana que promete y mucho desde el lado deportivo, también tuvo oportunidad de mostrar su gran momento personal.
Desde hace algunos pocos meses se viene hablando de su relación amorosa con la actriz y cantante estadounidense-argentina Maia Reficco. Lo que había comenzado como un rumor, con el pasar de los días y las semanas fue cobrando fuerza y ellos mismos fueron dando distintas señales que fueron esclareciendo el panorama.
El video del primer beso público entre Colapinto y Maia Reficco
Pues bien, en el marco de la primera jornada del Gran Premio de Miami, decidieron no dejar nada más librado a la imaginación y a las especulaciones e hicieron público su romance a través de un video que publicó Alpine en sus redes sociales y generó furor entre los fanáticos.
En sus distintas cuentas y plataformas, la escudería francesa subió un breve clip en el que se lo ve al joven piloto pilarense con el buzo y la gorra del equipo darse su primer beso público ante los ojos del mundo con su flamante pareja, intercambiar miradas, alguna que otra caricia y sonrisas cómplices, y luego caminar juntos, cada uno con una mano en la espalda del otro.
"Equipo 43. Lo que significa para todos ellos", reza el posteo de Alpine. En lo comentarios, se llenó de mensajes de apoyo, alegría y festejo por Franco Colapinto y Maia Reficco, tales como "Viva el amor", "¡Vamos Franco, carajo!" o "Que vivan los novios", entre otros.