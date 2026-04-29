Franco Colapinto recargó energías con el road show en Buenos Aires y viajó enfocado a Miami para disputar un nuevo Gran Premio con Alpine. El argentino además confirmó su relación con Maia Reficco y en las últimas horas se volvió viral un video desde Estados Unidos.

Posteriormente al evento que trajo el Lotus E20 de la escudería a Argentina, la actriz y cantante subió una foto con el piloto y se la pudo ver en el box durante la transmisión oficial tras los videos virales en un almuerzo que se dio previo al road show junto a familiares y parte del equipo Alpine.

Maia Reficco lo acompañó a Miami y disfrutarán juntos del fin de semana. En la previa del fin de semana, ambos decidieron relajarse en las playas de la localidad y el video fue tendencia en redes sociales.

Enamorados: el video viral de Franco Colapinto con Maia Reficco en las playas de Miami

Esto no es todo, ya que Franco Colapinto se dirigió también al predio de Inter Miami y finalmente se dio el esperado encuentro con Lionel Messi. Quien también se encontraba allí era Rodrigo De Paul y ambos posaron con tres camisetas con sus nombres.

Franco Colapinto - Portada Romance más que confirmado entre Franco Colapinto y Maia Reficco. Foto: Instagram @francolapinto / @maiareficco.

Por otro lado, en el programa de Moria Casán, Gustavo Méndez compartió una foto de los objetos que se habría olvidado Franco en el hotel de Argentina. Uno de ellos era el famoso peluche del mono Punch, del cual el argentino es fanático.

La foto de Maia Reficco con Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto se encuentra viviendo un momento muy positivo a nivel profesional y también personal. El piloto disfrutó junto a su gente del road show y también se dio la oportunidad de oficializar su romance con Maia Reficco.

Franco junto a Maia Franco Colapinto junto a Maia Reficco tras el evento en Buenos Aires. Foto: RS Fotos.

Tras el evento ambos compartieron momentos con amigos en un conocido café de Buenos Aires y horas después viajaron finalmente a Miami donde se disputará el Gran Premio de Fórmula 1.