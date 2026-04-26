Franco Colapinto vivió una jornada inolvidable en Buenos Aires tras realizar el road show junto a la escudería Alpine de Fórmula 1. En medio de toda la euforia, se viralizó una imagen con Maia Reficco , su pareja.

Si bien se los pudo ver juntos en las horas previas al evento, no fue así hasta casi al final del road show. Mientras Franco se preparaba para salir con el monoplaza, se pudo ver a Maia Reficco junto a él, lo que confirma finalmente su relación.

¡Romance confirmado! El video de Franco Colapinto junto a Maia Reficco en el road show de Buenos Aires

Los rumores de noviazgo se confirmaron luego de un posteo de Ángel de Brito: "Colapinto confirmadísimo" . Posteriormente, Gustavo Méndez expresó que blanquearían en el Gran Premio de Japón, pero eso no sucedió y, en una entrevista con Juan Fosarolli, el piloto había dejado en claro que estaba soltero y centrado en su carrera.

Captura de pantalla 2026-04-26 155546 Franco Colapinto junto a Maia Reficco en el road show. Foto: captura de video / @gusta_mendez.

Con la llegada a Argentina para el evento con la escudería Alpine, las fotos junto a Maia comenzaron a viralizarse y el video en el box del road show no hizo más que ratificar que los rumores eran ciertos.

Quién es y a qué se dedica Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Maia nació en los Estados Unidos y es hija de padres argentinos, por lo que mantiene un fuerte vínculo con el país y, de hecho, en la descripción de su perfil de Instagram se lee la palabra "Argentina".

Maia Reficco Maia Reficco, la joven que conquistó a Franco Colapinto. Foto: Instagram / @maiareficco.

Reficco logró un gran salto a la fama internacional luego de interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway con tan solo 19 años. También desarrolla su carrera musical y en el año 2020 lanzó su primer single.

En el año 2025 también fue protagonista de la serie La Dolce Villa, una espectacular serie que se encuentra en la plataforma de streaming Netflix. En cuanto a su vida sentimental, fue vinculada al cantante Agustín Casanova y al actor británico Kit Connor.