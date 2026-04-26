¡Lo prendió fuego! Así fue el final épico de Franco Colapinto en Buenos Aires

El Road Show de Franco Colapinto tuvo un cierre tan inesperado como impactante en las calles de Buenos Aires . Ante más de 500 mil personas , el piloto llevó al límite su última salida y dejó una de las imágenes más potentes del evento.

Durante casi 20 minutos, Colapinto desplegó todo el potencial del Lotus E20 en el circuito urbano de Palermo. La exhibición combinó velocidad, precisión y una conexión constante con el público, que acompañó cada maniobra con ovaciones.

Pero el momento más recordado llegó en el final, cuando el argentino decidió subir la apuesta y cerrar su presentación con una secuencia impactante.

En la zona de Libertador y Godoy Cruz, Colapinto comenzó a realizar una serie de trompos acelerando a fondo. El humo de los neumáticos invadió el ambiente y generó una atmósfera cargada de adrenalina.

La exigencia mecánica fue extrema. El calor acumulado en la parte trasera del auto terminó provocando un foco de fuego, mientras una de las ruedas también sufría daños por la temperatura. Lejos de generar preocupación, la escena terminó de encender al público.

Así fue el cierre del Road Show de Franco Colapinto en Palermo Así fue el cierre del Road Show de Franco Colapinto en Palermo

El cierre fue tan simbólico como espectacular: Colapinto se detuvo, se paró sobre el monoplaza con la bandera argentina en la mano, envuelto en humo, mientras los mecánicos intervenían para apagar las llamas.

Así, entre fuego, aplausos y emoción, el piloto argentino selló un final que sintetizó todo el espíritu del evento: espectáculo y una conexión total con la gente.