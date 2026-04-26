¿Nos volvimos a ilusionar? El mensaje de la Fórmula 1 en pleno Road Show de Franco Colapinto

La Fórmula 1 volvió a posar su mirada sobre Argentina en pleno Road Show de Franco Colapinto , y lo hizo con un mensaje que rápidamente encendió la ilusión. En medio de una convocatoria que superó las 500 mil personas en Palermo , la categoría publicó: “¡ Franco Colapinto sale a las calles de Buenos Aires , frente a sus adorables fans!”.

La Fórmula 1 destacó el show de Franco Colapinto en Buenos Aires y despertó expectativas.

La frase, difundida en las redes oficiales, no pasó desapercibida. En un contexto donde el regreso de la máxima categoría al país es un anhelo latente, cada gesto toma relevancia, y más aún cuando proviene directamente de la propia organización.

El impacto del evento y la magnitud del público ofrecieron una imagen contundente: la pasión por la Fórmula 1 sigue intacta en Argentina y puede sostener un espectáculo de escala internacional.

La ilusión concreta del regreso de la Fórmula 1

El rugido del motor en las calles porteñas, la respuesta masiva de los fanáticos y la visibilidad global del evento configuraron un escenario que alimenta expectativas. No fue solo una exhibición: funcionó como una vidriera del potencial local.

En ese sentido, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, reforzó esa idea al vincular directamente el evento con la posibilidad de recuperar una fecha en el calendario: "Franco Colapinto se lanzó con esta histórica exhibición con el gran objetivo de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina".

El funcionario también sostuvo que el país presenta condiciones favorables para avanzar en ese objetivo, al mencionar "estabilidad y seguridad, conectividad aérea y un marco de políticas que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, busca fomentar las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras".

La última vez que la Fórmula 1 corrió en Argentina fue en 1998. Desde entonces, el regreso ha sido una posibilidad recurrente, pero sin avances concretos. Sin embargo, la combinación entre el fenómeno Colapinto, la respuesta del público y la visibilidad internacional vuelve a instalar el tema con fuerza.

Por ahora, se trata de señales. Pero en un deporte donde cada movimiento cuenta, el mensaje de la Fórmula 1 en Buenos Aires dejó algo más que una postal: volvió a encender una ilusión que parecía lejana.

Las imágenes publicadas por la F1 en Instagram

f1 posteo1 La Fórmula 1 destacó el show de Franco Colapinto en Buenos Aires y despertó expectativas. Instagram @F1

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