Las curiosidades del último Gran Premio de la Fórmula 1 en Argentina: Schumacher, Tuero y un adiós en el aire

La pasión por la Fórmula 1 volverá a sentirse este domingo en Palermo con el Road Show de Franco Colapinto , un evento que despierta nostalgia y reactiva el recuerdo de la última vez que el país albergó una carrera oficial del calendario mundial.

El 12 de abril de 1998, el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez fue escenario del último Gran Premio de Argentina . Aquella jornada no solo marcó el final de una etapa para el automovilismo local, sino también el cierre de un ciclo que tuvo momentos de gloria, interrupciones y regresos a lo largo de casi medio siglo.

Promoción del GP de Argentina de la Fórmula 1 (1998)

Promoción del GP de Argentina de la Fórmula 1 (1998)

Ese domingo de Pascuas, el triunfo quedó en manos de Michael Schumacher, quien se impuso con Ferrari tras una actuación estratégica. El alemán, que había tomado la punta en los primeros kilómetros, supo administrar sus paradas en boxes para superar a los McLaren de Mika Häkkinen y el equipo dirigido por Ron Dennis, que llegaban como grandes favoritos tras el arranque de temporada.

1998, la despedida

La carrera también tuvo un atractivo especial para el público local: la presencia de Esteban Tuero, quien con 19 años rompía una ausencia de 17 años sin pilotos argentinos en la grilla de un Gran Premio en el país. El antecedente más cercano había sido en 1981 con Carlos Reutemann y Ricardo Zunino.

Sin embargo, la ilusión duró poco. El joven piloto debió abandonar en la vuelta 35 tras la rotura del neumático delantero izquierdo de su Minardi, en una carrera que no le dio margen para destacarse.

esteban tuero gp argentina 1998 Esteban Tuero, crédito local en el último GP de la Fórmula 1 en Argentina. Instagram @f1

El contexto general tampoco acompañó. Aunque el circuito estaba habilitado para 60 mil espectadores, apenas unas 50 mil personas asistieron.

Un final anunciado para la Fórmula 1 en el país

Traer la Fórmula 1 a la Argentina implicó una inversión cercana a los 10 millones de dólares en aquel momento. Si bien los organizadores aseguraban que la continuidad no corría riesgo y existía contrato hasta 2001, los indicios marcaban otro escenario.

La ausencia de Bernie Ecclestone en ese fin de semana fue interpretada como una señal clara. La categoría comenzaba a mirar hacia nuevos mercados con mayor capacidad de inversión, como Malasia —que ingresó en 1999—, y más adelante China o Bahréin.

De esta manera, el Gran Premio de Argentina quedó fuera del calendario, pese a haber formado parte de la historia grande de la categoría.

Una historia que comenzó en 1953

El Gran Premio de Argentina fue la primera carrera de Fórmula 1 disputada fuera de Europa, en 1953. Aquella edición, ganada por Alberto Ascari, quedó marcada tanto por su relevancia histórica como por una tragedia que dejó al menos nueve víctimas fatales tras un accidente en pista.

El circuito, inaugurado en 1952, fue desde entonces un punto clave para la categoría. En total, el país albergó 21 ediciones del Gran Premio, siempre en Buenos Aires, distribuidas en tres etapas: 1953-1960, 1971-1981 y 1995-1998, con algunas interrupciones (1959 y 1976).

El gran protagonista local fue Juan Manuel Fangio, máximo ganador con cuatro victorias y único argentino en imponerse en casa, en una época dorada para el automovilismo nacional.

FANGIO - MDZ.jpg Juan Manuel Fangio, máximo ganador del Gran Premio de Argentina de la Fórmula 1.

Regresos, figuras y momentos inolvidables

En los años 70, la Fórmula 1 volvió al país con la irrupción de Reutemann, quien tuvo su oportunidad más recordada en 1974, cuando lideraba la carrera pero debió abandonar en la última vuelta por falta de combustible. “Nunca superé la tristeza de no haber podido ganar en mi país”, recordaría más tarde.

El regreso en los años 90, impulsado por acuerdos políticos y comerciales, permitió ver nuevamente a la categoría en Buenos Aires. En ese ciclo, se destacaron triunfos de pilotos como Damon Hill y Jacques Villeneuve, ambos campeones del mundo.

Sin embargo, los problemas organizativos y el cambio de estrategia global de la Fórmula 1 terminaron por cerrar definitivamente esa etapa en 1998.

Un show para los nostálgicos

Con el Road Show de Colapinto como punto de encuentro en Palermo, la Fórmula 1 vuelve a generar entusiasmo en el público argentino. Aunque se trata de una exhibición, el evento conecta con una historia profunda que combina logros, tragedias y momentos inolvidables.

A casi tres décadas del último Gran Premio, el recuerdo del Gálvez sigue vigente y alimenta una ilusión que persiste: la de volver a ver a la máxima categoría del automovilismo mundial en suelo argentino.

Video: el último GP de la Fórmula 1 en Argentina