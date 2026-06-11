La confirmación de Franco Colapinto que supone un duro golpe para Alpine

Franco Colapinto se refirió a la situación del equipo durante la previa de la actividad en el circuito de Barcelona-Cataluña.

Franco Colapinto confirmó una noticia poco alentadora para Alpine en la previa del Gran Premio de Barcelona. Cuando todo apuntaba a que la escudería introduciría novedades técnicas en el circuito catalán, finalmente el equipo no podrá contar con las actualizaciones previstas para esta etapa de la temporada.

El piloto argentino reveló la situación en declaraciones a FOX Sports, donde explicó que el equipo no logró llevar a tiempo los elementos que tenía previstos incorporar al monoplaza para la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

La principal novedad estaba relacionada con el nuevo alerón delantero que Alpine esperaba introducir en esta fase del calendario. Sin embargo, según confirmó Colapinto, el desarrollo no llegó a tiempo para ser utilizado en Montmeló.

Franco Colapinto confirmó que Alpine no tendrá las mejoras previstas para el GP de Barcelona Franco Colapinto confirmó que Alpine no tendrá las mejoras previstas para el GP de Barcelona Las mejoras que Alpine deberá seguir esperando La ausencia de estas actualizaciones representa un contratiempo para la estructura francesa, que buscaba dar un paso adelante en términos de rendimiento luego de una carrera complicad -sobre todo para Colapinto- en Mónaco.

Aunque la escudería no podrá contar con el nuevo alerón delantero, Colapinto transmitió un mensaje alentador respecto al comportamiento esperado del auto en Barcelona. El argentino aseguró que las características del trazado podrían favorecer al A525, especialmente en sectores de alta velocidad.