La confirmación de Franco Colapinto que supone un duro golpe para Alpine
Franco Colapinto se refirió a la situación del equipo durante la previa de la actividad en el circuito de Barcelona-Cataluña.
Franco Colapinto confirmó una noticia poco alentadora para Alpine en la previa del Gran Premio de Barcelona. Cuando todo apuntaba a que la escudería introduciría novedades técnicas en el circuito catalán, finalmente el equipo no podrá contar con las actualizaciones previstas para esta etapa de la temporada.
El piloto argentino reveló la situación en declaraciones a FOX Sports, donde explicó que el equipo no logró llevar a tiempo los elementos que tenía previstos incorporar al monoplaza para la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.
La principal novedad estaba relacionada con el nuevo alerón delantero que Alpine esperaba introducir en esta fase del calendario. Sin embargo, según confirmó Colapinto, el desarrollo no llegó a tiempo para ser utilizado en Montmeló.
Las mejoras que Alpine deberá seguir esperando
La ausencia de estas actualizaciones representa un contratiempo para la estructura francesa, que buscaba dar un paso adelante en términos de rendimiento luego de una carrera complicad -sobre todo para Colapinto- en Mónaco.
Aunque la escudería no podrá contar con el nuevo alerón delantero, Colapinto transmitió un mensaje alentador respecto al comportamiento esperado del auto en Barcelona. El argentino aseguró que las características del trazado podrían favorecer al A525, especialmente en sectores de alta velocidad.
La expectativa dentro del equipo es que el monoplaza pueda mostrar un mejor desempeño en las curvas rápidas, uno de los aspectos que podría ayudar a compensar la falta de novedades técnicas durante este fin de semana.
El objetivo de recuperarse tras Mónaco
Colapinto llega al Gran Premio catalán con la intención de dejar atrás una carrera complicada en Mónaco. El argentino no logró encontrar ritmo durante todo el fin de semana y finalizó lejos de la zona de puntos.
En la previa de la actividad en Barcelona, el piloto de 23 años destacó que se siente cada vez más adaptado al funcionamiento del auto. "En general me siento más cómodo en el coche, siento que vamos en la dirección correcta. Encontramos algunos ajustes que me pusieron en mejor posición, así que me siento más conectado con el coche", explicó.
Además, reconoció que la última competencia fue difícil para Alpine. "Tuvimos oportunidades, pero no pudimos aprovecharlas. Como equipo es importante entender qué podríamos haber hecho mejor. Ahora ha empezado la temporada europea, las carreras se celebrarán con mucha regularidad y volvemos a Barcelona. Estamos trabajando duro para volver más fuertes", afirmó.
Con las mejoras todavía pendientes, Alpine afrontará el Gran Premio de Barcelona apostando a las características del circuito y a los ajustes realizados en la última semana para intentar recuperar competitividad y acercarse nuevamente a la pelea por los puntos.