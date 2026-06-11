Qué dijo Franco Colapinto sobre la apelación de Alpine para recuperar el podio de Gasly

Franco Colapinto se refirió al reclamo que Alpine presentó ante la FIA para intentar revertir las sanciones aplicadas a Pierre Gasly durante el Gran Premio de Mónaco . El procedimiento podría modificar el resultado final de la carrera y devolverle al piloto francés un podio que perdió tras recibir dos penalizaciones por exceso de velocidad en el pitlane.

La polémica se originó después de la competencia disputada en las calles del Principado, donde varios pilotos fueron sancionados por infracciones relacionadas con el límite de velocidad en la zona de boxes. Entre ellos estuvieron el propio Gasly y también Colapinto .

Tras analizar la situación, Alpine decidió solicitar el Derecho a Revisión ante la FIA al considerar que disponía de nueva evidencia para demostrar que Gasly no había superado la velocidad máxima permitida. El organismo aceptó estudiar el caso, por lo que el expediente continúa abierto.

En la antesala del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, Colapinto participó de la conferencia de prensa oficial de la Fórmula 1 y fue consultado sobre el proceso que involucra a su compañero de equipo.

Alpine presentó nuevas pruebas para intentar revertir las penalizaciones que privaron a Pierre Gasly de terminar entre los tres primeros en Mónaco.

El argentino evitó profundizar en detalles, aunque dejó en claro que dentro de la escudería siguen atentamente el desarrollo del procedimiento. "Habrá una reunión entre Alpine y la FIA por el recurso sobre Gasly y esperamos con interés", señaló.

La declaración refleja la expectativa existente dentro del equipo francés, que confía en las pruebas presentadas para intentar modificar una decisión que tuvo un fuerte impacto deportivo en el resultado de Mónaco.

El argentino también habló de su presente en Alpine

Más allá de la situación de Gasly, Colapinto aprovechó la conferencia para hacer un balance de su adaptación al equipo y de las sensaciones que tiene antes de afrontar la séptima fecha de la temporada. "En general me siento más cómodo en el coche, siento que vamos en la dirección correcta. Encontramos algunos ajustes que me pusieron en mejor posición, así que me siento más conectado con el coche", explicó el piloto argentino de 23 años.

El bonaerense reconoció que el paso por Mónaco fue complejo para la escudería. "Tuvimos oportunidades, pero no pudimos aprovecharlas. Como equipo es importante entender qué podríamos haber hecho mejor. Ahora ha empezado la temporada europea, las carreras se celebrarán con mucha regularidad y volvemos a Barcelona. Estamos trabajando duro para volver más fuertes", afirmó.

colapinto1 Franco Colapinto habló en la previa del Gran Premio de Barcelona-Cataluña. X @alpineclub_esp

Colapinto también destacó que conoce bien el circuito de Montmeló gracias a las pruebas de pretemporada realizadas allí, aunque remarcó que los monoplazas evolucionaron significativamente desde entonces. "Será muy interesante salir a pista el viernes y ver las mejoras que hemos hecho en tan poco tiempo. Todos los pilotos conocen bien este circuito y es una buena prueba para un monoplaza de Fórmula 1 con su variedad de curvas de velocidad media y alta", comentó.

Por último, se mostró optimista respecto a sus posibilidades para el fin de semana. "Disfruto del circuito y he estado en el podio aquí en muchos de los campeonatos en los que he corrido, así que utilizaré esas buenas experiencias para sacar el máximo provecho de cada sesión", concluyó.