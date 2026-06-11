Cuándo definirá la FIA el reclamo de Alpine por las sanciones a Pierre Gasly

La polémica por las sanciones que sufrió Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco sigue abierta y Alpine aguarda una definición que podría modificar el resultado de la carrera. Después de que la FIA aceptara el pedido de derecho de revisión presentado por el equipo francés, la expectativa ahora está puesta en conocer si el piloto recuperará el podio que perdió tras recibir dos penalizaciones de cinco segundos.

Las sanciones fueron aplicadas por exceso de velocidad en el pitlane y provocaron que Gasly descendiera del tercer al séptimo puesto en la clasificación final. La decisión generó controversia desde el mismo momento en que se confirmó, especialmente porque varios pilotos fueron investigados por situaciones similares durante el fin de semana en el Principado.

Con el paso de los días, Alpine reunió nueva evidencia y presentó un reclamo formal ante los comisarios. La documentación aportada fue considerada suficiente para habilitar una revisión del caso, algo que abrió una nueva instancia en un episodio que parecía cerrado.

La audiencia principal del derecho de revisión comenzó el jueves por la tarde, luego de que los comisarios declararan admisible la solicitud de Alpine . Sin embargo, no se espera una resolución inmediata.

Según lo informado en Barcelona, el veredicto recién será comunicado durante la mañana del viernes. Hasta entonces, Gasly , Alpine y el resto de los equipos deberán esperar la deliberación final de los comisarios involucrados tanto en el procedimiento actual como en el Gran Premio de Mónaco.

Como suele ocurrir en este tipo de procesos, antes de hacer pública la resolución la FIA acostumbra informar el resultado a los equipos participantes de la audiencia, por lo que la comunicación oficial podría llegar algunas horas después de que concluya la deliberación.

pierre gasly1 La FIA definirá en las próximas horas el reclamo de Alpine por las sanciones a Gasly. X @AlpineF1Team

Las pruebas que convencieron a los comisarios

Uno de los aspectos más importantes de la audiencia fue la aparición de nuevos elementos de prueba aportados por Alpine. Entre ellos figuran datos proporcionados por la dirección de la Fórmula 1 que apuntan a una posible falla en el sistema utilizado para controlar la velocidad en el pitlane.

Durante la videoconferencia celebrada entre la escudería y los comisarios, en la que también participaron representantes de la mayoría de los equipos, se concluyó que el sistema de medición de distancia empleado para calcular la velocidad presentaba inconsistencias.

Según quedó expuesto en la audiencia, dicho sistema era "inexacto y sobreestimó la velocidad" del monoplaza de Gasly, un argumento central para intentar revertir las penalizaciones que cambiaron el resultado final de la competencia.

La reacción de Gasly mientras espera el fallo

Mientras la FIA analiza el caso, Gasly intenta enfocarse en la carrera del fin de semana en Barcelona, aunque reconoció que el episodio sigue muy presente. El francés llegó a definir lo ocurrido en Mónaco como el momento deportivo más difícil de su carrera.

"No quiero decir demasiado hasta que termine la audiencia y hasta que el equipo tenga la conversación con la FIA. Creo que han trabajado realmente duro y básicamente hicieron lo mejor que pudieron para aportar las nuevas pruebas", señaló el piloto.

pierre gasly Pierre Gasly sigue soñando con recuperar el podio. X @AlpineF1Team

Además, explicó que continúa involucrado en todo el proceso: "Ha habido bastante conversación con el equipo, con los abogados, con nuestro caso, así que todavía sigo muy metido en lo que pasó y en toda la situación. Pero al mismo tiempo, me alegra que tengamos otra carrera".

A pesar de la decepción, Gasly destacó el rendimiento mostrado por Alpine en las calles del Principado. "Ya estaba intentando más o menos asimilarlo y asegurarme de venir aquí siendo el 100% de mí mismo para rendir aquí. Creo que por un lado, estoy satisfecho. Estamos orgullosos del rendimiento. Estamos muy orgullosos de lo que logramos en Mónaco", concluyó.