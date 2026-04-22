Franco Colapinto en Palermo: guía completa de horarios, circuito y cortes de tránsito para el Mini GP

La expectativa por el regreso de un piloto argentino al mando de un monoplaza de élite en suelo local llegó a su punto máximo. Franco Colapinto ya aterrizó en el país y está listo protagonizar el Road Show en el denominado Mini GP de Palermo. El evento no solo celebra el presente del piloto de Pilar, sino que marca un hito al traer de vuelta el sonido de la F1 a Buenos Aires después de más de una década.