Franco Colapinto en Palermo: guía completa de horarios, circuito y cortes de tránsito para el Mini GP
La Fórmula 1 regresa a la Argentina tras 14 años con una exhibición histórica de Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires.
La expectativa por el regreso de un piloto argentino al mando de un monoplaza de élite en suelo local llegó a su punto máximo. Franco Colapinto ya aterrizó en el país y está listo protagonizar el Road Show en el denominado Mini GP de Palermo. El evento no solo celebra el presente del piloto de Pilar, sino que marca un hito al traer de vuelta el sonido de la F1 a Buenos Aires después de más de una década.
Cronograma de la exhibición: horarios
La jornada del domingo tendrá una duración superior a las 6 horas y se desarrollará sobre un circuito callejero de 2,5 km de distancia. Colapinto realizará cuatro salidas a pista con máquinas que han hecho historia en la categoría reina:
12:45 - Primera salida: Al mando del Lotus E20 (2012) con el branding de Alpine.
14:30 - Segunda salida: Momento emotivo arriba de la legendaria "Flecha de Plata", el auto que piloteó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.
15:15 - Tercera salida: Retorno al habitáculo del Lotus E20.
15:35 - Cuarta salida: Última sesión de giros a bordo de un monoplaza para demostrar su talento.
15:55 - Saludo final: El piloto recorrerá el trazado sobre un bus descapotable de la Ciudad para recibir el afecto del público.
Operativo de tránsito: cortes y accesos
Para garantizar la seguridad del evento y el montaje de las estructuras, la Ciudad ha dispuesto un cronograma de cortes progresivos que comenzaron este miércoles y se extenderán hasta la semana próxima:
Miércoles 22 al domingo 26 (desde las 9)
Corte total: Avenida Iraola, entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel (montaje de escenario).
Jueves 23 (desde las 22)
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Corte de contracarril y bicisenda norte en Av. del Libertador, entre Bullrich y Casares.
Corte parcial de carriles en Av. del Libertador (lado sur) y en Av. Sarmiento (lado norte).
Estacionamiento de producción habilitado en Av. Colombia y Av. Adolfo Berro.
Sábado 25 (Día previo)
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Desde las 8: Corte total en Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.
Desde las 16: Se suman cortes totales en Av. del Libertador (entre Bullrich y Casares), Av. Sarmiento (entre Figueroa Alcorta y Colombia) y el cuadrante de Infanta Isabel, Iraola y Pedro Montt.
Calles transversales afectadas: Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Sta. María de Oro, República de la India, Lafinur, Rep. Árabe Siria y Ugarteche.
Domingo 26: Día del evento (de 7 a 18)
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Av. Sarmiento: Corte total entre Santa Fe y Figueroa Alcorta.
Av. del Libertador: Corte total entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
Cortes adicionales: Av. Adolfo Berro, Av. Cerviño (tramos específicos), Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero (entre Libertador y Cerviño).
El desarme de los módulos de oficina y backstage en Av. Infanta Isabel se mantendrá hasta el miércoles 29, afectando la zona de Plaza Seeber, Plaza Holanda y el Parque Tres de Febrero con vallados progresivos.